Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрые хачапури без дрожжей — мягкое тесто и тянущийся сыр
BMW отказалась отвечать за машины, собранные в России – в чём причина?
Возвращение вымерших видов: учёные смогли клонировать пиренейского козла
Есть лишний миллион рублей? Вот куда его можно вложить
Что в СССР можно было купить на 1 рубль
Лёгкий и постный Наполеон — попробуйте этот нежный вариант
Центробанк России может поднять ключевую ставку уже 21 марта
Одна деталь в речи Путина удивила Францию: он не упомянул лидеров европейских стран
Хотите выглядеть моложе: ваш прикус может испортить или улучшить внешность

13 миллионов и важный выбор: покупка осьминога или три комнаты в центре Перми

1:56
Недвижимость

В Перми жилье иногда можно сравнить с настоящими экзотическими увлечениями. Например, стоимость трехкомнатной квартиры в центре города может быть сопоставима с покупкой осьминога голливудского актера Николаса Кейджа.

Осьминог
Фото: Flickr by Martinus Scriblerus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Осьминог

Да-да, вы не ослышались! Актер заплатил за своего морского любимца порядка 13,4 миллиона рублей, считая, что это поможет ему получить новую роль. Но что же можно приобрести за такую сумму в Перми?

Что можно купить за 13 миллионов в Перми

В Перми за 13 миллионов рублей можно стать владельцем современной трехкомнатной квартиры в новостройке. Эта квартира будет находиться в самом центре города, что является очень привлекательным предложением. Местоположение — ключевое преимущество, ведь жить в центре всегда удобно и престижно.

Осьминог или квартира? Сравним две роскоши

Если для Николаса Кейджа осьминог стал неотъемлемой частью его "актерской стратегии", то для пермяков такие деньги могут стать вложением в жилье, которое станет основой комфортной жизни. Конечно, это не прямое сравнение, но можно сказать, что за такие деньги в Перми покупка жилья будет гораздо более практичным и долгосрочным вложением.

Для пермяков стоимость жилья — это реальность, с которой ежедневно сталкиваются тысячи людей. При этом покупка осьминога остается фантазией для большинства.

Какие увлечения заменят покупку квартиры

Интересно, что в Перми за такую сумму можно приобрести не только квартиру, но и по-настоящему экзотические хобби. Например, за 13 миллионов можно инвестировать в редких животных, уникальные коллекции или даже в развлечение, о котором многие и не мечтают, сообщает URA.RU.

Уточнения

Осьмино́ги или спру́товые (лат. Octōpoda, от др.-греч. ὀκτώ «восемь» и πούς «нога»), — самый известный отряд головоногих моллюсков. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Еда и рецепты
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью Аудио 
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Новости спорта
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц Аудио 
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Садоводство, цветоводство
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку Аудио 
Популярное
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая

Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.

Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова Штаны с мёртвого и огромные тиражи: секреты жёлтой империи Пулитцера Сергей Лебедев Бомбы GLSDB для Украины: в США раскрыли правду о дальности и эффективности Дмитрий Плотников
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Последние материалы
BMW отказалась отвечать за машины, собранные в России – в чём причина?
Возвращение вымерших видов: учёные смогли клонировать пиренейского козла
Есть лишний миллион рублей? Вот куда его можно вложить
Что в СССР можно было купить на 1 рубль
13 миллионов и важный выбор: покупка осьминога или три комнаты в центре Перми
Лёгкий и постный Наполеон — попробуйте этот нежный вариант
Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны
Центробанк России может поднять ключевую ставку уже 21 марта
Одна деталь в речи Путина удивила Францию: он не упомянул лидеров европейских стран
Хотите выглядеть моложе: ваш прикус может испортить или улучшить внешность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.