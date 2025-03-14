13 миллионов и важный выбор: покупка осьминога или три комнаты в центре Перми

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Перми жилье иногда можно сравнить с настоящими экзотическими увлечениями. Например, стоимость трехкомнатной квартиры в центре города может быть сопоставима с покупкой осьминога голливудского актера Николаса Кейджа.

Фото: Flickr by Martinus Scriblerus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Осьминог

Да-да, вы не ослышались! Актер заплатил за своего морского любимца порядка 13,4 миллиона рублей, считая, что это поможет ему получить новую роль. Но что же можно приобрести за такую сумму в Перми?

Что можно купить за 13 миллионов в Перми

В Перми за 13 миллионов рублей можно стать владельцем современной трехкомнатной квартиры в новостройке. Эта квартира будет находиться в самом центре города, что является очень привлекательным предложением. Местоположение — ключевое преимущество, ведь жить в центре всегда удобно и престижно.

Осьминог или квартира? Сравним две роскоши

Если для Николаса Кейджа осьминог стал неотъемлемой частью его "актерской стратегии", то для пермяков такие деньги могут стать вложением в жилье, которое станет основой комфортной жизни. Конечно, это не прямое сравнение, но можно сказать, что за такие деньги в Перми покупка жилья будет гораздо более практичным и долгосрочным вложением.

Для пермяков стоимость жилья — это реальность, с которой ежедневно сталкиваются тысячи людей. При этом покупка осьминога остается фантазией для большинства.

Какие увлечения заменят покупку квартиры

Интересно, что в Перми за такую сумму можно приобрести не только квартиру, но и по-настоящему экзотические хобби. Например, за 13 миллионов можно инвестировать в редких животных, уникальные коллекции или даже в развлечение, о котором многие и не мечтают, сообщает URA.RU.

Уточнения

Осьмино́ги или спру́товые (лат. Octōpoda, от др.-греч. ὀκτώ «восемь» и πούς «нога»), — самый известный отряд головоногих моллюсков.



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