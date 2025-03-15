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Полотенцесушитель как новый – простая покраска продлит срок службы

2:14
Недвижимость

Полотенцесушитель в ванной со временем теряет внешний вид: краска облезает, появляется ржавчина. Полная замена — идеальное, но затратное решение. Однако можно обновить покрытие самостоятельно, выбрав подходящую краску, устойчивую к высоким температурам и влажности.

Полотенцесушитель
Фото: commons.wikimedia.org by Wlbw68, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Полотенцесушитель

Какая краска подойдет

Для покраски полотенцесушителя подходят:

  • Алкидные эмали — устойчивы к температурам и механическим повреждениям.
  • Акриловые краски — экологичны, но хуже держат тепло.
  • Силиконовые покрытия — выдерживают нагрев до 220℃, но дороги.
  • Водно-дисперсионные эмали — подходят только для систем с невысоким нагревом.

Важно! Обычные краски для стен или мебели не подойдут — они быстро отслаиваются из-за высокой температуры.

Требования к лакокрасочным материалам

Выбирая краску, убедитесь, что она:

  • Влагостойкая.
  • Износостойкая.
  • Выдерживает механические воздействия.
  • Имеет антикоррозийные свойства.
  • Нетоксична и безопасна.

Оптимальный вариант — эмаль с глянцевым блеском или металлизированным эффектом, гармонирующая с интерьером.

Подготовка к покраске

Перед нанесением краски поверхность необходимо подготовить:

  • Удалить старое покрытие — зачистить металлической щеткой или наждачной бумагой.
  • Очистить поверхность — протереть растворителем, удаляя жир и загрязнения.
  • Нанести грунтовку — она улучшит сцепление краски и защитит от ржавчины.

Рекомендуемые грунтовки:

  • ГФ-21;
  • Грунт-эмаль "НОВА и Ко";
  • Eckart.

Покраска полотенцесушителя: пошаговое руководство

  • Наносим первый слой краски — тонким, равномерным слоем.
  • Ждем полного высыхания (в среднем 40-60 минут).
  • Повторяем процесс, нанося 2-3 слоя.
  • Оставляем высыхать минимум на сутки (лучше 3-5 дней).
  • В этот период избегаем повышенной влажности (не пользуемся ванной).

Теперь ваш полотенцесушитель не только прослужит дольше, но и станет стильной деталью интерьера.

Уточнения

Грунто́вка - состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске или отделке поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с обрабатываемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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