Полотенцесушитель как новый – простая покраска продлит срок службы

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Полотенцесушитель в ванной со временем теряет внешний вид: краска облезает, появляется ржавчина. Полная замена — идеальное, но затратное решение. Однако можно обновить покрытие самостоятельно, выбрав подходящую краску, устойчивую к высоким температурам и влажности.

Фото: commons.wikimedia.org by Wlbw68, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Полотенцесушитель

Какая краска подойдет

Для покраски полотенцесушителя подходят:

Алкидные эмали — устойчивы к температурам и механическим повреждениям.

Акриловые краски — экологичны, но хуже держат тепло.

Силиконовые покрытия — выдерживают нагрев до 220℃, но дороги.

Водно-дисперсионные эмали — подходят только для систем с невысоким нагревом.

Важно! Обычные краски для стен или мебели не подойдут — они быстро отслаиваются из-за высокой температуры.

Требования к лакокрасочным материалам

Выбирая краску, убедитесь, что она:

Влагостойкая.

Износостойкая.

Выдерживает механические воздействия.

Имеет антикоррозийные свойства.

Нетоксична и безопасна.

Оптимальный вариант — эмаль с глянцевым блеском или металлизированным эффектом, гармонирующая с интерьером.

Подготовка к покраске

Перед нанесением краски поверхность необходимо подготовить:

Удалить старое покрытие — зачистить металлической щеткой или наждачной бумагой.

Очистить поверхность — протереть растворителем, удаляя жир и загрязнения.

Нанести грунтовку — она улучшит сцепление краски и защитит от ржавчины.

Рекомендуемые грунтовки:

ГФ-21;

Грунт-эмаль "НОВА и Ко";

Eckart.

Покраска полотенцесушителя: пошаговое руководство

Наносим первый слой краски — тонким, равномерным слоем.

Ждем полного высыхания (в среднем 40-60 минут).

Повторяем процесс, нанося 2-3 слоя.

Оставляем высыхать минимум на сутки (лучше 3-5 дней).

В этот период избегаем повышенной влажности (не пользуемся ванной).

Теперь ваш полотенцесушитель не только прослужит дольше, но и станет стильной деталью интерьера.

Уточнения

Грунто́вка - состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске или отделке поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с обрабатываемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности.



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