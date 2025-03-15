Полотенцесушитель как новый – простая покраска продлит срок службы

Полотенцесушитель в ванной со временем теряет внешний вид: краска облезает, появляется ржавчина. Полная замена — идеальное, но затратное решение. Однако можно обновить покрытие самостоятельно, выбрав подходящую краску, устойчивую к высоким температурам и влажности.
Для покраски полотенцесушителя подходят:
Важно! Обычные краски для стен или мебели не подойдут — они быстро отслаиваются из-за высокой температуры.
Выбирая краску, убедитесь, что она:
Оптимальный вариант — эмаль с глянцевым блеском или металлизированным эффектом, гармонирующая с интерьером.
Перед нанесением краски поверхность необходимо подготовить:
Рекомендуемые грунтовки:
Теперь ваш полотенцесушитель не только прослужит дольше, но и станет стильной деталью интерьера.
Грунто́вка - состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске или отделке поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с обрабатываемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности.
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