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Проверенные способы крепления ванны: забудьте о трещинах и протечках

3:01
Недвижимость

Не все знают, что неправильная установка ванны может привести к её расшатыванию, скольжению по кафелю и даже к появлению трещин в местах стыковки со стенами. Разбираемся, как надёжно зафиксировать ванну в зависимости от её материала и комплектации.

ванна
Фото: https://commons.wikimedia.org by Maya Kaizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ванна

Основные правила установки ванны

Чтобы ванна служила долго и не доставляла проблем, важно учитывать три ключевых момента:

  • Наклон днища. Дно чаши должно иметь уклон в сторону сливного отверстия, чтобы вода стекала без застоя. Производители уже учитывают это при изготовлении, поэтому достаточно устанавливать ванну по уровню верхних бортов.
  • Свободное пространство под ванной. Для корректного подключения сифона к сливу необходимо оставить зазор между дном ванны и полом. Без него невозможно организовать правильную канализационную систему.
  • Надёжная фиксация. Ванна должна быть установлена так, чтобы не шаталась и не скользила. Если чаша будет двигаться, на стыках появятся трещины, а протечки приведут к сырости, плесени и повреждению отделки.

Способы крепления ванны к полу

Чугунные модели до сих пор востребованы, и они требуют особого подхода к фиксации:

  • Штатные ножки. Самый распространённый вариант, который можно дополнить декоративными опорами.
  • Дополнительные подкладки. Деревянные или пластиковые вставки помогают выровнять высоту, но со временем могут деформироваться. Альтернативой служат армированные резиновые вкладыши, которые предотвращают скольжение.
  • Кирпичи. Некоторые мастера подкладывают их под ванну, но со временем они могут растрескиваться.

При выравнивании пола перед установкой ванны лучше использовать цементную стяжку, а не подручные материалы.

Как закрепить ванну у стены

В советские времена существовал проверенный метод — опора краёв ванны на кафельную облицовку. Однако это не самый надёжный вариант из-за риска растрескивания плитки при нагрузке. Более современные решения:

  • Крепление на кронштейны. Они удерживают бортики ванны и не дают ей смещаться.
  • Фиксация на каркас. Металлическая конструкция прикручивается к стене и служит дополнительной точкой опоры.
  • Проклейка краёв герметиком. Дополнительная защита от проникновения воды в щели.

Итог: что делать, чтобы ванна не шаталась и не скользила

  • Используйте жёсткие прокладки под ножки (армированную резину, а не дерево или пластик).
  • Корректируйте высоту ножек и фиксируйте их.
  • Закрепляйте ванну к стенам с помощью кронштейнов или каркаса.
  • Проклеивайте края герметиком для дополнительной защиты от протечек.

Правильная установка избавит вас от проблем и обеспечит комфорт на долгие годы.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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