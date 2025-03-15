Проверенные способы крепления ванны: забудьте о трещинах и протечках

3:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не все знают, что неправильная установка ванны может привести к её расшатыванию, скольжению по кафелю и даже к появлению трещин в местах стыковки со стенами. Разбираемся, как надёжно зафиксировать ванну в зависимости от её материала и комплектации.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Maya Kaizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ванна

Основные правила установки ванны

Чтобы ванна служила долго и не доставляла проблем, важно учитывать три ключевых момента:

Наклон днища. Дно чаши должно иметь уклон в сторону сливного отверстия, чтобы вода стекала без застоя. Производители уже учитывают это при изготовлении, поэтому достаточно устанавливать ванну по уровню верхних бортов.

Свободное пространство под ванной. Для корректного подключения сифона к сливу необходимо оставить зазор между дном ванны и полом. Без него невозможно организовать правильную канализационную систему.

Надёжная фиксация. Ванна должна быть установлена так, чтобы не шаталась и не скользила. Если чаша будет двигаться, на стыках появятся трещины, а протечки приведут к сырости, плесени и повреждению отделки.

Способы крепления ванны к полу

Чугунные модели до сих пор востребованы, и они требуют особого подхода к фиксации:

Штатные ножки. Самый распространённый вариант, который можно дополнить декоративными опорами.

Дополнительные подкладки. Деревянные или пластиковые вставки помогают выровнять высоту, но со временем могут деформироваться. Альтернативой служат армированные резиновые вкладыши, которые предотвращают скольжение.

Кирпичи. Некоторые мастера подкладывают их под ванну, но со временем они могут растрескиваться.

При выравнивании пола перед установкой ванны лучше использовать цементную стяжку, а не подручные материалы.

Как закрепить ванну у стены

В советские времена существовал проверенный метод — опора краёв ванны на кафельную облицовку. Однако это не самый надёжный вариант из-за риска растрескивания плитки при нагрузке. Более современные решения:

Крепление на кронштейны. Они удерживают бортики ванны и не дают ей смещаться.

Фиксация на каркас. Металлическая конструкция прикручивается к стене и служит дополнительной точкой опоры.

Проклейка краёв герметиком. Дополнительная защита от проникновения воды в щели.

Итог: что делать, чтобы ванна не шаталась и не скользила

Используйте жёсткие прокладки под ножки (армированную резину, а не дерево или пластик).

Корректируйте высоту ножек и фиксируйте их.

Закрепляйте ванну к стенам с помощью кронштейнов или каркаса.

Проклеивайте края герметиком для дополнительной защиты от протечек.

Правильная установка избавит вас от проблем и обеспечит комфорт на долгие годы.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.