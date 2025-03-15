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Обычные бумажные обои могут превратить ремонт в кошмар — как избежать главных ошибок

3:02
Недвижимость

Современные бумажные обои сильно отличаются от тех, что выпускались несколько десятилетий назад. Производители используют качественные красители, плотную бумагу и специальные клеевые составы, которые облегчают процесс поклейки.

Обои
Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Обои

Преимущества бумажных обоев

  • Экологичность. Натуральные компоненты исключают вредные испарения во время эксплуатации.
  • Воздухопроницаемость. Материал позволяет стенам "дышать", предотвращая образование плесени.
  • Доступность. За исключением дизайнерских моделей, бумажные обои остаются одним из самых бюджетных вариантов отделки.

Недостатки бумажных обоев

  • Высокая водопоглощаемость. Их нельзя мыть и использовать во влажных помещениях.
  • Хрупкость. Они легко рвутся и плохо выдерживают механические воздействия.
  • Выгорание. Со временем рисунок может поблекнуть на солнце.
  • Впитывание запахов. Особенно актуально для кухонь.
  • Сложность поклейки. Требуется аккуратность при работе с тонкими слоями.

Разнообразие бумажных обоев

На рынке представлены как бюджетные тонкие модели, так и более прочные многослойные покрытия, которые отличаются долговечностью и износостойкостью. Некоторые современные разновидности бумажных обоев обладают улучшенными характеристиками: они не выцветают, устойчивы к влаге и не впитывают посторонние запахи.

Как правильно клеить бумажные обои

Чтобы результат ремонта радовал, поклейку обоев нужно выполнять поэтапно.

  • Подготовка стен. Удалите старую отделку: краску, побелку, обои.
  • Выровняйте поверхность, зашпаклевав трещины и неровности.
  • Отшлифуйте стены для гладкости.
  • Грунтовка. Нанесите грунтовку или разбавленный клей.
  • Повторите процедуру 2-3 раза для лучшего сцепления с обоями.
  • Подготовка клея. Используйте клей, подходящий для бумажных обоев.
  • Разведите смесь согласно инструкции.
  • Соблюдайте нормы расхода, чтобы избежать пузырей и отслаивания.
  • Разметка и нарезка полос
  • Проведите вертикальную линию для первого полотна.
  • Нарежьте полосы, оставляя запас 5-10 см.
  • При наличии узора совмещайте рисунок, чтобы избежать смещений.
  • Завершающий этап. Во время поклейки закройте окна и двери, чтобы избежать сквозняков.
  • Дождитесь полного высыхания перед дальнейшими работами (покраска, бордюры, обрезка).

Итог

Выбор бумажных обоев для ремонта — это сочетание доступности, экологичности и простоты. Однако важно учитывать их недостатки и соблюдать технологию поклейки, чтобы наслаждаться обновлённым интерьером как можно дольше.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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