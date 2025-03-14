Никаких химикатов: хитрость, которую используют специалисты для чистки деревянных террас после зимы

Вы заметили, что дерево на террасе темнеет, покрывается трещинами или даже мхом? Это не просто из-за возраста — вы допускаете ошибки, которые разрушают поверхность.
1. Обрабатывать террасу, когда она влажная — масло и пропитка не впитаются.
2. Игнорировать осенний уход — зима ускоряет разрушение древесины.
3. Использовать неправильные чистящие средства — некоторые разъедают структуру дерева.
1. Весной и осенью очищайте доски от грязи и пыли.
2. Убирайте серый налёт с помощью специальных средств или пищевой соды.
3. Покрывайте поверхность террасным маслом — оно продлит срок службы дерева.
Терра́са (фр. terrasse «площадка»), Тера́са — земляная насыпь с площадкою; раска́т, насыпное возвышенье; широкое, просторное крыльцо, особенно каменное, горизонтальная или слегка наклонённая площадка, ограниченная уступом.
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