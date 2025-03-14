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Заморозка мёда: неожиданный способ сохранить все полезные свойства

1:15
Недвижимость

Мёд — это натуральный продукт с практически неограниченным сроком хранения. Благодаря высокому содержанию сахара и минимальному количеству воды он не требует сложных условий хранения.

Мёд
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мёд

Единственная проблема, с которой можно столкнуться, — это кристаллизация, но она не влияет на качество продукта.

Лучше всего хранить мёд в сухом и темном месте при комнатной температуре. Не стоит ставить его в холодильник, так как там он кристаллизуется быстрее.

Если же мёд загустел, можно вернуть ему текучесть, аккуратно разогрев на водяной бане, но температура не должна превышать 50 °C, чтобы сохранить полезные вещества.

Также важно выбирать качественный мёд. Сегодня это одна из самых часто фальсифицируемых продуктов, поэтому лучше покупать его у проверенных пасечников.

В некоторых странах мёд пастеризуют, чтобы он не кристаллизовался, но при этом он теряет свои полезные свойства.

Интересный способ хранения — заморозка. Мёд не содержит воды, поэтому не расширяется и не портится в морозильной камере. После размораживания он сохраняет свою первоначальную консистенцию и полезные свойства.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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