Заморозка мёда: неожиданный способ сохранить все полезные свойства

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мёд — это натуральный продукт с практически неограниченным сроком хранения. Благодаря высокому содержанию сахара и минимальному количеству воды он не требует сложных условий хранения.

Фото: Freepik is licensed under Free license Мёд

Единственная проблема, с которой можно столкнуться, — это кристаллизация, но она не влияет на качество продукта.

Лучше всего хранить мёд в сухом и темном месте при комнатной температуре. Не стоит ставить его в холодильник, так как там он кристаллизуется быстрее.

Если же мёд загустел, можно вернуть ему текучесть, аккуратно разогрев на водяной бане, но температура не должна превышать 50 °C, чтобы сохранить полезные вещества.

Также важно выбирать качественный мёд. Сегодня это одна из самых часто фальсифицируемых продуктов, поэтому лучше покупать его у проверенных пасечников.

В некоторых странах мёд пастеризуют, чтобы он не кристаллизовался, но при этом он теряет свои полезные свойства.

Интересный способ хранения — заморозка. Мёд не содержит воды, поэтому не расширяется и не портится в морозильной камере. После размораживания он сохраняет свою первоначальную консистенцию и полезные свойства.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.