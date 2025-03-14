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Инвестиция в прошлое: швейные машинки Singer 70-х годов дорожают с каждым днём

1:28
Недвижимость

Швейные машинки Singer, особенно модели 70-х годов, продолжают привлекать коллекционеров и любителей ретро-стиля.

Швейная машинка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Швейная машинка

Основанная в 1851 году, компания внесла значительный вклад в историю шитья, создав множество знаковых моделей. Однако стоимость винтажной машинки Singer зависит от нескольких факторов, таких как её состояние, редкость и спрос на рынке.

Машина в хорошем рабочем состоянии, особенно с оригинальными аксессуарами, ценится гораздо выше, чем та, что требует ремонта.

Кроме того, модели, выпущенные ограниченным тиражом, могут стоить дороже. Например, популярные среди коллекционеров модели Singer 403A и 500A зачастую имеют высокую цену.

Рынок винтажных машин развивается, и с ростом интереса к механическим устройствам их стоимость продолжает увеличиваться. Некоторые покупатели приобретают такие машинки не только для шитья, но и в качестве декоративных элементов.

В среднем, цена на модели 70-х годов варьируется от 100 до 300 евро, а редкие и идеально сохранившиеся экземпляры могут стоить более 500 евро.

Чтобы выгодно купить или продать винтажную машинку Singer, стоит изучить предложения на антикварных рынках, блошиных базарах и онлайн-аукционах. 

Уточнения

Швейная машина — техническое устройство для соединения и отделки материалов методом шитья. Швейные машины применяются в швейной, трикотажной, обувной и других отраслях лёгкой промышленности, а также в быту. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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