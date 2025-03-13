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Райский уголок за 1 евро: в Италии продают дома за бесценок

1:32
Недвижимость

Программа продажи домов за 1 евро на Сицилии стала настоящим успехом, привлекая покупателей со всего мира, особенно из США.

Флаг Италии
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Италии

Несмотря на привлекательную цену, приобретение такой недвижимости требует значительных вложений в ремонт, что не останавливает желающих стать владельцами жилья в живописных итальянских городках.

Инициатива была запущена в 2008 году мэром города Салеми Витторио Сгарби и с тех пор распространилась по всей Италии.

Основная цель — вдохнуть новую жизнь в заброшенные поселения и привлечь новых жителей. Однако покупка дома за символическую сумму — это лишь первый шаг. Новые владельцы обязаны в течение трёх лет провести полную реновацию здания, что может потребовать от 20 до 50 тысяч евро, включая страховой депозит, разрешения на ремонт и нотариальные сборы.

Высокий спрос на такую недвижимость привёл к тому, что в некоторых регионах минимальная цена выросла с 1 до 3 евро, а в Самбуке многие дома уже продаются по цене от 5 до 10 тысяч евро.

Тем не менее, программа продолжает оставаться популярной, привлекая иностранцев возможностью обзавестись жильём в Италии. В некоторых поселениях, где поселилось много американцев, сформировались небольшие англоязычные сообщества, а власти создают условия для удалённой работы.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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