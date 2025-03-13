Потемневшие деревянные ложки станут как новые: этот бабушкин метод эффективнее магазинных средств

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Деревянные ложки со временем темнеют и теряют свой первоначальный вид из-за воздействия жира, специй и горячих блюд.

Деревянная ложка
Фото: freepik by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деревянная ложка

Однако вернуть им чистоту можно с помощью простого метода. Для этого понадобятся литр воды, две столовые ложки пищевой соды и половина лимона или 100 мл уксуса.

Воду нужно довести до кипения, добавить соду и перемешать, затем опустить в нее ложки на 10-15 минут. После этого их следует натереть лимоном или уксусом, чтобы удалить оставшиеся загрязнения и продезинфицировать поверхность, затем промыть и дать высохнуть.

Чтобы ложки дольше оставались в хорошем состоянии, их рекомендуется время от времени смазывать небольшим количеством растительного масла — это защитит древесину от пересыхания и появления пятен.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи. Вся посуда может быть разделена на несколько категорий.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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