Как стирка портит вашу одежду? 4 ошибки, которые совершают все

Многие думают, что стирка — это просто, но на самом деле даже небольшие ошибки могут испортить любимую одежду. Отчего вещи теряют цвет, покрываются пятнами или деформируются? Разбираем четыре главные ошибки, которые допускают при стирке.
Пятна на одежде со временем въедаются в ткань, и даже самые мощные пятновыводители могут не справиться.
Как правильно?
Некоторые пытаются вытереть пятно щёткой или губкой, но это разрушает волокна и делает ткань изношенной и тонкой.
Как правильно?
Горячая вода может закрепить пятно в структуре ткани, а деликатные материалы могут деформироваться.
Как правильно?
Хлорсодержащие отбеливатели разрушают ткань и могут оставить жёлтые пятна на деликатных материалах.
Как правильно?
Эти простые ошибки могут сократить срок службы одежды в несколько раз. Следуйте правильным правилам стирки, и ваши вещи будут выглядеть как новые гораздо дольше!
Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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