Как стирка портит вашу одежду? 4 ошибки, которые совершают все

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие думают, что стирка — это просто, но на самом деле даже небольшие ошибки могут испортить любимую одежду. Отчего вещи теряют цвет, покрываются пятнами или деформируются? Разбираем четыре главные ошибки, которые допускают при стирке.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стирка

1. Долгое ожидание перед стиркой

Пятна на одежде со временем въедаются в ткань, и даже самые мощные пятновыводители могут не справиться.

Как правильно?

Удаляйте пятно сразу после появления.

Если стирка откладывается, предварительно обработайте загрязнение пятновыводителем или мыльным раствором.

Сложные пятна лучше сдать в химчистку.

2. Жёсткое трение ткани

Некоторые пытаются вытереть пятно щёткой или губкой, но это разрушает волокна и делает ткань изношенной и тонкой.

Как правильно?

Не трите ткань агрессивно.

Промокните пятно бумажным полотенцем или мягкой тканью.

Затем аккуратно постирайте в холодной воде.

3. Использование кипятка

Горячая вода может закрепить пятно в структуре ткани, а деликатные материалы могут деформироваться.

Как правильно?

Стирайте при температуре, указанной на ярлыке.

Для большинства тканей оптимальная температура — 30-40°C.

Холодная вода помогает сохранить цвет и структуру ткани.

4. Неправильное применение отбеливателя

Хлорсодержащие отбеливатели разрушают ткань и могут оставить жёлтые пятна на деликатных материалах.

Как правильно?

Используйте кислородный отбеливатель для светлой одежды.

Для цветных вещей выбирайте специальные пятновыводители.

Натуральная альтернатива — пищевая сода и лимонный сок.

Эти простые ошибки могут сократить срок службы одежды в несколько раз. Следуйте правильным правилам стирки, и ваши вещи будут выглядеть как новые гораздо дольше!

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.