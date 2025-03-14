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Как стирка портит вашу одежду? 4 ошибки, которые совершают все

2:06
Недвижимость

Многие думают, что стирка — это просто, но на самом деле даже небольшие ошибки могут испортить любимую одежду. Отчего вещи теряют цвет, покрываются пятнами или деформируются? Разбираем четыре главные ошибки, которые допускают при стирке.

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

1. Долгое ожидание перед стиркой

Пятна на одежде со временем въедаются в ткань, и даже самые мощные пятновыводители могут не справиться.

Как правильно?

  • Удаляйте пятно сразу после появления.
  • Если стирка откладывается, предварительно обработайте загрязнение пятновыводителем или мыльным раствором.
  • Сложные пятна лучше сдать в химчистку.

2. Жёсткое трение ткани

Некоторые пытаются вытереть пятно щёткой или губкой, но это разрушает волокна и делает ткань изношенной и тонкой.

Как правильно?

  • Не трите ткань агрессивно.
  • Промокните пятно бумажным полотенцем или мягкой тканью.
  • Затем аккуратно постирайте в холодной воде.

3. Использование кипятка

Горячая вода может закрепить пятно в структуре ткани, а деликатные материалы могут деформироваться.

Как правильно?

  • Стирайте при температуре, указанной на ярлыке.
  • Для большинства тканей оптимальная температура — 30-40°C.
  • Холодная вода помогает сохранить цвет и структуру ткани.

4. Неправильное применение отбеливателя

Хлорсодержащие отбеливатели разрушают ткань и могут оставить жёлтые пятна на деликатных материалах.

Как правильно?

  • Используйте кислородный отбеливатель для светлой одежды.
  • Для цветных вещей выбирайте специальные пятновыводители.
  • Натуральная альтернатива — пищевая сода и лимонный сок.

Эти простые ошибки могут сократить срок службы одежды в несколько раз. Следуйте правильным правилам стирки, и ваши вещи будут выглядеть как новые гораздо дольше!

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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