Простая хитрость, которая избавит ваш дом от шерсти животных

Любовь к пушистым питомцам неизменно сопровождается одной проблемой — шерстью на мебели, одежде и в воздухе. Маленькие волоски оседают повсюду, вызывая раздражение и частое чихание.
В магазинах продаются специальные щётки с резиновым ворсом, но если у вас их нет, решить проблему можно с помощью обычной резиновой перчатки!
Вам понадобится:
Как использовать?
Лайфхак: Поставьте тазик с водой рядом с местом уборки, чтобы не бегать постоянно к раковине!
Резина создаёт статический заряд, который притягивает шерсть, делая процесс уборки быстрым и удобным.
Справиться с шерстью домашних животных можно без дорогих щёток. Всего одна перчатка и немного воды — и ваша мебель снова чистая!
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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