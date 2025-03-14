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Простая хитрость, которая избавит ваш дом от шерсти животных

1:15
Недвижимость

Любовь к пушистым питомцам неизменно сопровождается одной проблемой — шерстью на мебели, одежде и в воздухе. Маленькие волоски оседают повсюду, вызывая раздражение и частое чихание.

Химчистка мебели
Фото: https://www.freepik.com
Химчистка мебели

В магазинах продаются специальные щётки с резиновым ворсом, но если у вас их нет, решить проблему можно с помощью обычной резиновой перчатки!

Как убрать шерсть с мебели с помощью перчатки?

Вам понадобится:

  • Обычная резиновая перчатка (для уборки или медицинская).
  • Тазик с водой.

Как использовать?

  1. Наденьте перчатку на руку.
  2. Намочите её в воде.
  3. Проведите ладонью по дивану, креслу или одежде.
  4. Шерсть прилипнет к влажной резине.
  5. Смойте шерсть с перчатки в тазик и повторите процесс.

Лайфхак: Поставьте тазик с водой рядом с местом уборки, чтобы не бегать постоянно к раковине!

Почему это работает?

Резина создаёт статический заряд, который притягивает шерсть, делая процесс уборки быстрым и удобным.

Справиться с шерстью домашних животных можно без дорогих щёток. Всего одна перчатка и немного воды — и ваша мебель снова чистая!

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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