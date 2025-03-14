Как продлить жизнь мебели и сделать дом чище? 3 простых правила

Многие откладывают уборку, считая её неприятной обязанностью. Но знаете ли вы, что некоторые бытовые ошибки не просто портят интерьер, а могут негативно сказаться на здоровье? Разбираем три распространённые ошибки, которые совершают даже самые заботливые хозяйки.
После стирки барабан остаётся влажным, а если сразу закрыть дверцу, внутри образуется плесень и размножаются бактерии. Это не только вызывает неприятный запах, но и может стать причиной аллергии и респираторных заболеваний.
Как правильно?
Ковры нуждаются в уходе, но слишком частая влажная чистка им вредит. Избыточная влага разрушает клеевой слой, приводит к отсыреванию и появлению плесени.
Как правильно?
Кажется, что солнечный свет только полезен, но ультрафиолет разрушает мебель, выцветает текстиль и может провоцировать преждевременное старение кожи.
Как правильно?
Эти маленькие ошибки могут серьёзно повлиять на здоровье и состояние вашего дома. Следуйте простым рекомендациям, и уборка станет проще, а жильё - безопаснее!
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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