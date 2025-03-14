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Как продлить жизнь мебели и сделать дом чище? 3 простых правила

2:00
Недвижимость

Многие откладывают уборку, считая её неприятной обязанностью. Но знаете ли вы, что некоторые бытовые ошибки не просто портят интерьер, а могут негативно сказаться на здоровье? Разбираем три распространённые ошибки, которые совершают даже самые заботливые хозяйки.

Пипидастр
Фото: Wikimedia Commons by Entheta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пипидастр

1. Закрытая дверца стиральной машины

После стирки барабан остаётся влажным, а если сразу закрыть дверцу, внутри образуется плесень и размножаются бактерии. Это не только вызывает неприятный запах, но и может стать причиной аллергии и респираторных заболеваний.

Как правильно?

  • Держите дверцу приоткрытой после каждой стирки.
  • Вытаскивайте бельё сразу после окончания цикла.
  • Протирайте резинку люка насухо и раз в месяц запускайте стирку с уксусом или лимонной кислотой.

2. Слишком частое мытьё ковров

Ковры нуждаются в уходе, но слишком частая влажная чистка им вредит. Избыточная влага разрушает клеевой слой, приводит к отсыреванию и появлению плесени.

Как правильно?

  • Пылесосьте ковёр дважды в неделю.
  • Влажную чистку делайте не чаще раза в полгода.
  • Вместо частого мытья используйте сухую чистку (специальные порошки).

3. Открытые окна без штор

Кажется, что солнечный свет только полезен, но ультрафиолет разрушает мебель, выцветает текстиль и может провоцировать преждевременное старение кожи.

Как правильно?

  • Не держите окна постоянно открытыми для солнца.
  • Используйте лёгкие занавески или рулонные шторы.
  • Чередуйте открытые и закрытые окна в течение дня.

Эти маленькие ошибки могут серьёзно повлиять на здоровье и состояние вашего дома. Следуйте простым рекомендациям, и уборка станет проще, а жильё - безопаснее!

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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