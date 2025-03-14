Грязные швы на плитке? Эти два метода сделают их идеально чистыми

Даже в самом чистом доме швы между плиткой со временем темнеют и загрязняются. Если не уделять им внимания, они станут серыми, желтоватыми или даже чёрными. Разбираем два эффективных способа, которые помогут вернуть швам идеальную белизну.
Этот способ отлично подойдёт, если швы слегка загрязнились, но не успели покрыться стойким налётом.
Как использовать?
Почему это работает?
Лимонная кислота растворяет грязь и жир, а горячая вода усиливает её действие.
Если швы сильно потемнели и обычная чистка не помогает, стоит использовать кислородный отбеливатель.
Как использовать?
Почему это работает?
Кислородный отбеливатель глубоко очищает швы и возвращает им белоснежный вид.
Чтобы швы всегда выглядели идеально, очищайте их раз в месяц. Для лёгких загрязнений подходит лимонная кислота, а для стойкого налёта — кислородный отбеливатель.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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