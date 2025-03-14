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Грязные швы на плитке? Эти два метода сделают их идеально чистыми

1:41
Недвижимость

Даже в самом чистом доме швы между плиткой со временем темнеют и загрязняются. Если не уделять им внимания, они станут серыми, желтоватыми или даже чёрными. Разбираем два эффективных способа, которые помогут вернуть швам идеальную белизну.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian
Ванная комната

1. Лимонная кислота — натуральный отбеливатель

Этот способ отлично подойдёт, если швы слегка загрязнились, но не успели покрыться стойким налётом.

Как использовать?

  1. Доведите чайник воды до кипения.
  2. Перелейте горячую воду в ёмкость.
  3. Добавьте пакетик лимонной кислоты и тщательно размешайте.
  4. Перелейте раствор в пульверизатор.
  5. Распылите на швы и оставьте на 30-50 минут.
  6. Почистите швы зубной щёткой.

Почему это работает?
Лимонная кислота растворяет грязь и жир, а горячая вода усиливает её действие.

2. Кислородный отбеливатель — мощное очищение

Если швы сильно потемнели и обычная чистка не помогает, стоит использовать кислородный отбеливатель.

Как использовать?

  1. Разведите отбеливатель по инструкции на упаковке.
  2. Нанесите его точечно на швы.
  3. Оставьте на 10 минут.
  4. Смойте тёплой водой и протрите сухой тканью.

Почему это работает?

Кислородный отбеливатель глубоко очищает швы и возвращает им белоснежный вид.

Чтобы швы всегда выглядели идеально, очищайте их раз в месяц. Для лёгких загрязнений подходит лимонная кислота, а для стойкого налёта — кислородный отбеливатель.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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