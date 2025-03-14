Грязные швы на плитке? Эти два метода сделают их идеально чистыми

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже в самом чистом доме швы между плиткой со временем темнеют и загрязняются. Если не уделять им внимания, они станут серыми, желтоватыми или даже чёрными. Разбираем два эффективных способа, которые помогут вернуть швам идеальную белизну.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian Ванная комната

1. Лимонная кислота — натуральный отбеливатель

Этот способ отлично подойдёт, если швы слегка загрязнились, но не успели покрыться стойким налётом.

Как использовать?

Доведите чайник воды до кипения. Перелейте горячую воду в ёмкость. Добавьте пакетик лимонной кислоты и тщательно размешайте. Перелейте раствор в пульверизатор. Распылите на швы и оставьте на 30-50 минут. Почистите швы зубной щёткой.

Почему это работает?

Лимонная кислота растворяет грязь и жир, а горячая вода усиливает её действие.

2. Кислородный отбеливатель — мощное очищение

Если швы сильно потемнели и обычная чистка не помогает, стоит использовать кислородный отбеливатель.

Как использовать?

Разведите отбеливатель по инструкции на упаковке. Нанесите его точечно на швы. Оставьте на 10 минут. Смойте тёплой водой и протрите сухой тканью.

Почему это работает?

Кислородный отбеливатель глубоко очищает швы и возвращает им белоснежный вид.

Чтобы швы всегда выглядели идеально, очищайте их раз в месяц. Для лёгких загрязнений подходит лимонная кислота, а для стойкого налёта — кислородный отбеливатель.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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