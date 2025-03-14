Как избавиться от грязи и налёта на выключателях? Простое решение

Чистке выключателей уделяют незаслуженно мало внимания, хотя мы прикасаемся к ним ежедневно — порой грязными, мокрыми или даже жирными руками. Со временем на пластике появляются потемнения, пятна и жёлтый налёт, который невозможно удалить простой влажной тряпкой.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Выключатель

Разбираемся, какое средство лучше всего очищает выключатели и как вернуть им белоснежный цвет.

Как очистить выключатель от грязи?

Если на поверхности появились пятна от грязи, жира или пыли, поможет самый обычный спирт.

Как использовать?

Смочите ватный диск в спирте или спиртовом растворе. Приложите к загрязнённому участку на 20-30 секунд. Затем протрите выключатель чистой сухой тряпкой.

Почему это работает?

Спирт растворяет жир, грязь и следы от пальцев, не повреждая пластик.

Как отбелить пожелтевший пластик?

Со временем белые выключатели могут пожелтеть из-за солнечного света и времени. В этом случае спирт не поможет — понадобится димексид (его можно купить в аптеке).

Как использовать?

Наденьте перчатки и маску (димексид имеет резкий запах). Смочите тряпку в растворе димексида. Протрите пожелтевшие участки и оставьте на 5-10 минут. Удалите остатки средства чистой салфеткой.

Почему это работает?

Димексид глубоко очищает пластик, удаляя жёлтый налёт и стойкие загрязнения.

Чтобы выключатели долго оставались чистыми и белыми, раз в неделю протирайте их спиртом. Если же пластик пожелтел, используйте димексид — он эффективно отбеливает поверхность.

Уточнения

Выключатель - коммутационный электрический аппарат, имеющий два коммутационных положения или состояния и предназначенный для включения и отключения тока.



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