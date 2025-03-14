Как избавиться от грязи и налёта на выключателях? Простое решение

Чистке выключателей уделяют незаслуженно мало внимания, хотя мы прикасаемся к ним ежедневно — порой грязными, мокрыми или даже жирными руками. Со временем на пластике появляются потемнения, пятна и жёлтый налёт, который невозможно удалить простой влажной тряпкой.
Разбираемся, какое средство лучше всего очищает выключатели и как вернуть им белоснежный цвет.
Если на поверхности появились пятна от грязи, жира или пыли, поможет самый обычный спирт.
Как использовать?
Почему это работает?
Спирт растворяет жир, грязь и следы от пальцев, не повреждая пластик.
Со временем белые выключатели могут пожелтеть из-за солнечного света и времени. В этом случае спирт не поможет — понадобится димексид (его можно купить в аптеке).
Как использовать?
Почему это работает?
Димексид глубоко очищает пластик, удаляя жёлтый налёт и стойкие загрязнения.
Чтобы выключатели долго оставались чистыми и белыми, раз в неделю протирайте их спиртом. Если же пластик пожелтел, используйте димексид — он эффективно отбеливает поверхность.
Выключатель - коммутационный электрический аппарат, имеющий два коммутационных положения или состояния и предназначенный для включения и отключения тока.
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