В доме всегда много пыли? 6 способов, как справиться с этим

2:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы замечали, что даже после генеральной уборки пыль снова оседает на полках и мебели? Но самое тревожное — это не грязь, а её состав, который включает микроскопические частицы, опасные для здоровья. Давайте разберёмся, откуда берётся пыль, почему она вредна и как эффективно с ней бороться.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Аксессуары для уборки

Что скрывается в домашней пыли?

Большинство людей думают, что пыль — это просто грязь с улицы. Но на самом деле её состав намного сложнее и опаснее.

Кожа и волосы — ежедневно человек теряет тысячи микроскопических частиц кожи, которые оседают на поверхностях.

Шерсть животных — даже если у вас нет питомцев, шерстинки попадают в дом с одеждой и обувью.

Текстильные волокна — ковры, мебель, одежда и постельное бельё выделяют мельчайшие частички ткани.

Частицы обоев, краски и древесины — даже стены и мебель постепенно разрушаются, а их микроскопические фрагменты попадают в воздух.

Споры плесени и пыльца растений — провоцируют аллергию, даже если в доме нет цветов.

Остатки насекомых — в пыли часто находят микрочастицы мёртвых насекомых, их хитиновых оболочек и экскрементов.

Тяжёлые металлы — свинец, никель и мышьяк попадают в дом с выхлопными газами, промышленными выбросами и строительными материалами.

Но главные вредители — это пылевые клещи. Эти невидимые существа питаются частицами кожи и оставляют после себя микрочастицы, вызывающие аллергию. Их присутствие может приводить к хроническому насморку, кашлю и даже астме.

Как бороться с пылью?

Пыль невозможно устранить полностью, но можно значительно снизить её количество.

Используйте воздухоочистители — фильтры задерживают мельчайшие частицы, улучшая качество воздуха.

— фильтры задерживают мельчайшие частицы, улучшая качество воздуха. Контролируйте влажность — при влажности 40-60% пыль оседает быстрее, а клещи не размножаются.

— при влажности 40-60% пыль оседает быстрее, а клещи не размножаются. Регулярно меняйте постельное бельё — в тканях накапливается пыль и пылевые клещи.

— в тканях накапливается пыль и пылевые клещи. Откажитесь от громоздких ковров — они удерживают огромное количество частиц.

— они удерживают огромное количество частиц. Протирайте поверхности влажной тряпкой — сухая уборка только поднимает пыль в воздух.

— сухая уборка только поднимает пыль в воздух. Чаще пылесосьте — особенно если у вас мягкая мебель и ковровые покрытия.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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