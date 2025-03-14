Эти 4 признака указывают на негативную энергетику в вашем доме

3:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Бывает, что всё идёт не так: ссоры с близкими, бесконечные неудачи, проблемы со здоровьем, ощущение тревоги и апатии. Если это продолжается долго, возможно, причина кроется в вашем доме. Негативная энергия в жилом пространстве может разрушительно влиять на жизнь и самочувствие. Разберёмся, какие четыре признака сигнализируют о её присутствии.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиная

1. Постоянные ссоры и конфликты

Если в доме постоянно вспыхивают разногласия, обстановка накаляется, а компромисс кажется недостижимым — это тревожный сигнал. Особенно если:

Вы или ваши домочадцы стали раздражительными и агрессивными без видимой причины.

Обычные разговоры превращаются в споры даже на пустом месте.

Напряжённость ощущается даже в молчании.

Что делать?

Попробуйте очистить дом от старых вещей, которые могут накапливать негативную энергию.

Проведите генеральную уборку и чаще проветривайте помещения.

2. Проблемы со здоровьем

Если семья начала чаще болеть, хронические заболевания обостряются, а лечение не помогает — обратите внимание на энергетику дома.

Как это проявляется?

У всех домочадцев появляется упадок сил и слабость.

Даже после сна чувствуется усталость и разбитость.

Проблемы со здоровьем возникают без видимых причин.

Что делать?

Добавьте живые растения в интерьер — они очищают пространство.

Избегайте нагромождения вещей, создающих "застойную" атмосферу.

3. Неудачи и упущенные возможности

Когда дом наполнен негативной энергией, это может блокировать удачу и успех.

Как это проявляется?

Постоянные неудачи в работе, финансах, личной жизни.

Важные дела срываются на последнем этапе.

Чувство, что вы топчетесь на месте и не можете выбраться из "чёрной полосы".

Что делать?

Пересмотрите обстановку дома, избавьтесь от сломанных вещей.

Используйте свечи, аромамасла, камни для очищения пространства.

4. Тревожность, беспокойство и апатия

Если дома не получается расслабиться, вы ощущаете беспричинную тревогу или грусть, значит, пространство влияет на ваше эмоциональное состояние.

Как это проявляется?

Возникает ощущение тяжести и напряжённости.

В голову лезут негативные мысли, трудно сконцентрироваться.

Часто посещает желание просто лежать и ничего не делать.

Что делать?

Добавьте в интерьер больше света и тёплых оттенков.

Поставьте зеркало напротив окна, чтобы наполнить пространство энергией.

Чаще меняйте обстановку, даже небольшие перестановки могут изменить атмосферу.

Если в доме накапливается негативная энергия, это может привести к ссорам, болезням, неудачам и апатии. Чтобы вернуть уют и гармонию, нужно очищать пространство, избавляться от хлама и следить за атмосферой в доме.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.