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Эти 3 вещи выдают финансовые трудности хозяев квартиры

1:56
Недвижимость

Иногда даже дорогой ремонт не спасает квартиру от впечатления неухоженности. Гости всегда обращают внимание на мелкие детали, которые выдают финансовые трудности или небрежность хозяев. Разбираем 3 вещи в интерьере, которые портят общее впечатление!

Стул
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стул

1. Клеёнка на столе

Если в квартире на столе лежит клеёнчатая скатерть, это сразу вызывает ассоциации с экономией. Такой материал выглядит дешёво и неаккуратно, портя даже самый стильный интерьер.

Что делать?

  • Заменить клеёнку на бамбуковые салфетки или качественную непромокаемую скатерть.
  • Если столешница повреждена — лучше отреставрировать её, чем прятать под пластиком.

2. Изношенная обивка дивана

Диван — главный элемент гостиной, и если его обивка вытерлась, порвалась или засалилась, это сразу бросается в глаза. Изношенная мебель создаёт ощущение неухоженности и старины.

Что делать?

  • Перетянуть диван новой тканью — это обойдётся дешевле, чем покупать новый.
  • Использовать качественные чехлы, которые защитят обивку и освежат интерьер.

3. Выцветший текстиль

Старые занавески, полотенца, покрывала моментально создают ощущение запущенности. Тусклые цвета и потертая ткань портят даже стильный интерьер.

Что делать?

  • Обновить текстиль, выбрав однотонные, свежие оттенки.
  • Использовать качественные материалы, которые дольше сохраняют цвет и форму.

Чтобы квартира выглядела опрятно и дорого, не обязательно делать капитальный ремонт. Достаточно обратить внимание на детали — заменить клеёнку, освежить диван и обновить текстиль. Это мелкие изменения, которые создадут ощущение уюта и благополучия!

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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