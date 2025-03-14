Эти 3 вещи выдают финансовые трудности хозяев квартиры

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда даже дорогой ремонт не спасает квартиру от впечатления неухоженности. Гости всегда обращают внимание на мелкие детали, которые выдают финансовые трудности или небрежность хозяев. Разбираем 3 вещи в интерьере, которые портят общее впечатление!

Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стул

1. Клеёнка на столе

Если в квартире на столе лежит клеёнчатая скатерть, это сразу вызывает ассоциации с экономией. Такой материал выглядит дешёво и неаккуратно, портя даже самый стильный интерьер.

Что делать?

Заменить клеёнку на бамбуковые салфетки или качественную непромокаемую скатерть.

Если столешница повреждена — лучше отреставрировать её, чем прятать под пластиком.

2. Изношенная обивка дивана

Диван — главный элемент гостиной, и если его обивка вытерлась, порвалась или засалилась, это сразу бросается в глаза. Изношенная мебель создаёт ощущение неухоженности и старины.

Что делать?

Перетянуть диван новой тканью — это обойдётся дешевле, чем покупать новый.

Использовать качественные чехлы, которые защитят обивку и освежат интерьер.

3. Выцветший текстиль

Старые занавески, полотенца, покрывала моментально создают ощущение запущенности. Тусклые цвета и потертая ткань портят даже стильный интерьер.

Что делать?

Обновить текстиль, выбрав однотонные, свежие оттенки.

Использовать качественные материалы, которые дольше сохраняют цвет и форму.

Чтобы квартира выглядела опрятно и дорого, не обязательно делать капитальный ремонт. Достаточно обратить внимание на детали — заменить клеёнку, освежить диван и обновить текстиль. Это мелкие изменения, которые создадут ощущение уюта и благополучия!

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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