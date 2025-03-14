Эти 3 вещи выдают финансовые трудности хозяев квартиры

Иногда даже дорогой ремонт не спасает квартиру от впечатления неухоженности. Гости всегда обращают внимание на мелкие детали, которые выдают финансовые трудности или небрежность хозяев. Разбираем 3 вещи в интерьере, которые портят общее впечатление!
Если в квартире на столе лежит клеёнчатая скатерть, это сразу вызывает ассоциации с экономией. Такой материал выглядит дешёво и неаккуратно, портя даже самый стильный интерьер.
Что делать?
Диван — главный элемент гостиной, и если его обивка вытерлась, порвалась или засалилась, это сразу бросается в глаза. Изношенная мебель создаёт ощущение неухоженности и старины.
Что делать?
Старые занавески, полотенца, покрывала моментально создают ощущение запущенности. Тусклые цвета и потертая ткань портят даже стильный интерьер.
Что делать?
Чтобы квартира выглядела опрятно и дорого, не обязательно делать капитальный ремонт. Достаточно обратить внимание на детали — заменить клеёнку, освежить диван и обновить текстиль. Это мелкие изменения, которые создадут ощущение уюта и благополучия!
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В садоводстве, как и в моде, есть тренды. В 2024 году актуальны натуральность, минимальный уход и необычные цветовые сочетания. Какие растения выбрать, чтобы участок выглядел современно? Разбираемся!