Как интерьер вашей квартиры раскрывает ваш характер? 5 главных признаков

Интерьер квартиры может рассказать о человеке гораздо больше, чем его одежда. Даже неочевидные вещи — от расположения мебели до выбора комнатных растений — могут раскрыть характер хозяйки. Разберёмся, какие детали дома выдают ваш темперамент и привычки!
Даже выбор цветов в квартире может многое сказать о хозяйке:
Если кухня забита кастрюлями, специями и кухонными аксессуарами, а холодильник ломится от еды, это признак доброго и энергичного человека. А вот если хозяйка запаслась множеством чистящих средств, она точно аккуратистка и организатор.
Дом — это зеркало личности. Интерьер квартиры может рассказать, кто её владелец: мечтатель, организатор, творческая натура или энергичный лидер. А какие привычки выдают ваш характер?
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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