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Как обустроить квартиру, чтобы она выглядела дороже, чем есть

2:18
Недвижимость

Хотите, чтобы ваш дом выглядел дорого и со вкусом, но не готовы тратить деньги на люстру из "венецианского стекла"? Не переживайте! Даже самые простые вещи могут подчеркнуть индивидуальность интерьера, если правильно их подобрать.

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

1. Картины — не обязательно дорогие

Необязательно покупать распечатанные репродукции известных картин — они давно потеряли свою уникальность. Лучше обратить внимание на работы молодых художников, которые можно найти на выставках или заказать индивидуально. Особенно стильно выглядят картины, написанные на заказ, например, с изображением вашего родного города.

2. Текстиль — главный источник уюта

Шторы, скатерти, покрывала и декоративные подушки мгновенно преображают пространство. Главное — избегать дешёвых тканей и обилия рюшек, которые делают интерьер перегруженным. Лаконичные, качественные материалы придадут дому стильный и современный вид.

3. Вазы и посуда — небольшие акценты с историей

Посуда и вазы ручной работы станут настоящей изюминкой интерьера. Вместо безликих товаров из супермаркета лучше обратить внимание на фарфор, керамику или стекло, созданные мастерами. Это не только красиво, но и поможет создать персональную историю вашего дома.

4. Грамотное расположение розеток и освещения

Даже самый дорогой интерьер может выглядеть неопрятно, если везде торчат провода и удлинители. Грамотное планирование розеток и подсветки — это не только комфорт, но и визуальная чистота пространства.

5. Комфорт важнее пафоса

Интерьер не должен быть театральным и перегруженным. Каждая деталь должна быть удобной и функциональной, а не просто служить для демонстрации богатства. Стиль — это гармония, удобство и внимание к деталям.

Чтобы создать уютный и стильный интерьер, не нужно тратить состояние. Достаточно правильно расставить акценты — картины, текстиль, посуду, освещение и удобные элементы. Всё это поможет сделать ваш дом не только красивым, но и по-настоящему комфортным!

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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