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Лучший трюк для чистки мебели: всего 5 минут — и ваш диван снова чистый и свежий

2:36
Недвижимость

Диван — главный элемент уюта в доме, но со временем он накапливает пыль, грязь и посторонние запахи. Полноценная чистка мебели может занять много времени, однако существует простой лайфхак, позволяющий освежить ткань и сделать диван чистым всего за несколько минут!

Химчистка мебели
Фото: https://www.freepik.com
Химчистка мебели

Гениальный трюк для мгновенной чистоты

Этот способ не требует дорогих средств — всё, что нужно, уже есть у вас дома.

Вам понадобятся:

  • Чаша с водой
  • Средство для мытья посуды или мягкий очиститель для ткани
  • Крышка от кастрюли
  • Микрофибровая или хлопковая ткань

Как очистить диван за 5 минут

  1. Подготовьте раствор. В миску с водой добавьте несколько капель средства для мытья посуды или мягкого чистящего средства. Этот состав удаляет загрязнения и устраняет неприятные запахи.
  2. Смочите ткань. Окуните её в раствор и тщательно отожмите, чтобы она была влажной, но не капала.
  3. Используйте крышку от кастрюли. Оберните её влажной тканью — этот приём поможет равномерно распределять давление и эффективнее удалять грязь.
  4. Протрите поверхность. Легкими круговыми движениями обработайте весь диван. Влажная ткань улавливает пыль, не поднимая её в воздух, а крышка обеспечивает равномерное давление, усиливая эффект чистки.
  5. Дайте высохнуть. Через несколько минут ткань станет чище, а помещение наполнится приятным ароматом.

Почему этот метод работает?

  • Влажная ткань эффективно собирает пыль и не разносит её по воздуху.
  • Крышка кастрюли равномерно распределяет давление, улучшая процесс чистки.
  • Мягкое моющее средство не только удаляет загрязнения, но и освежает запах мебели.

Полезные советы

  • Выбирайте ароматные моющие средства. Например, с запахами лаванды, цитрусовых или белого мускуса.
  • Повторяйте процедуру раз в неделю. Это поможет поддерживать свежесть дивана на постоянной основе.
  • Для кожаных диванов используйте раствор марсельского мыла и воды, чтобы очистить и увлажнить поверхность.
  • Если в доме есть питомцы, добавьте в раствор каплю эфирного масла эвкалипта или чайного дерева — они помогут нейтрализовать запахи.

Этот метод — настоящий спасатель для тех, кто хочет быстро обновить вид мебели и наполнить дом свежестью. Попробуйте и убедитесь сами

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек. Хотя диван используется в основном для сидения, его также можно использовать для лежания или сна.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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