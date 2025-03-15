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Грязь липнет, жир течет: 10 фатальных ошибок уборки кухни, о которых вы не знали

3:37
Недвижимость

Уборка на кухне — важная задача, которую можно выполнять разными способами. Некоторые предпочитают убираться ежедневно, тратя 10 минут вечером, чтобы поддерживать чистоту. Другие же предпочитают уделить уборке час в выходные, чтобы кухня сияла перед новой неделей.

Зелёная кухня
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зелёная кухня

Чтобы ваша кухня всегда была чистой и аккуратной, избегайте следующих ошибок:

  1. Использование агрессивных чистящих средств на каменных столешницах. Не торопитесь распылять и вытирать кухонный гарнитур. Сначала подумайте, с каким материалом вы имеете дело и как лучше его чистить. Абразивные средства, такие как отбеливатель, могут повредить каменные столешницы. Следуйте рекомендациям по правильной чистке кварцевых поверхностей, советуют авторы Southern Living.
  2. Пропуск обезжиривания. После готовки на кухне остаются жир и грязь. Они липкие, неприглядные и собирают пыль, создавая еще больший беспорядок. Регулярное обезжиривание поможет предотвратить накопление грязи. Используйте специальные средства или натуральные чистящие составы, не забывая очищать даже труднодоступные места, такие как под горелками плиты.
  3. Игнорирование внутренней части посудомоечной машины. Посудомоечную машину нужно чистить раз в месяц. Это важно для поддержания её эффективности и предотвращения засорения фильтров, распылителей и сливов. Регулярная чистка продлит срок службы вашей машины и улучшит качество мытья посуды.
  4. Нежелание почистить кофейник. Отложения от жесткой воды могут накапливаться в кофеварке, ухудшая её работу и вкус кофе. Регулярная чистка кофейника поможет сохранить его в хорошем состоянии и улучшить качество утреннего напитка.
  5. Мытье пола перед уборкой кухни. Начните уборку с посуды, шкафов и приборов, а затем уберите упавшие на пол предметы. Для более тщательной уборки используйте пылесос или влажную швабру вместо веника.
  6. Пренебрежение кухонной раковиной. Раковина — одно из самых грязных мест на кухне. Помимо грязной посуды и бактерий, в ней скапливаются микроорганизмы от сырых продуктов и мытья рук. Чистите и дезинфицируйте раковину каждую неделю.
  7. Пропуск ручек, переключателей и кранов. Ручки на плите, холодильнике и ящиках, а также выключатели света — все эти поверхности нужно тщательно мыть и дезинфицировать. Это особенно важно для поддержания чистоты и гигиены на кухне.
  8. Мытьё всего подряд в посудомоечной машине. Не все предметы можно мыть в посудомоечной машине. Ножи, чугунные сковородки и хрусталь могут повредиться в ней. Мойте их вручную, чтобы сохранить остроту ножей и избежать повреждений хрупких предметов.
  9. Недооценка мощности пылесоса. Пылесос — отличный помощник для уборки кухни. Он эффективно удаляет крошки, пыль и грязь из труднодоступных мест. Используйте насадку-трубку для максимальной эффективности.
  10. Отказ от самоочистки духовки. Функция самоочистки духовки может быть удобной, но она не всегда эффективна. Иногда требуется дополнительная чистка, чтобы удалить всю грязь и жир. Регулярно очищайте духовку и её дверцу, чтобы поддерживать чистоту и гигиену.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.
 

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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