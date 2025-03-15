Диван на века: 5 цветов, которые никогда не выйдут из моды — и оставьте в покое бежевый

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2:24
Недвижимость

Покупка дивана — это серьезное вложение, которое должно служить долгие годы. Он становится центром семейных встреч, уютным местом для чтения или даже дополнительной кроватью. Поэтому важно выбрать диван не только стильный, но и актуальный на долгое время.

Синий диван
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Синий диван

Дизайнеры рекомендуют выбирать мебель в классических цветах, которые не подвержены изменениям моды. Это гарантирует, что диван не потребует повторного обновления и будет актуален для будущих изменений в дизайне.

Среди вневременных цветов диванов можно выделить несколько популярных вариантов, утверждает Southern Living.

  1. Зеленый цвет, например, придает пространству атмосферу старой английской библиотеки и добавляет ему вневременное очарование. Для завершения образа можно добавить старинные картины маслом и латунную фурнитуру.
  2. Коричневый цвет также является вневременным. Насыщенный, землистый оттенок коричневого делает пространство уютным и изысканным. Этот цвет ассоциируется с природой, создавая ощущение непринужденности и домашнего уюта. Выбор текстуры также важен: можно выбрать роскошный бархат для драматичного эффекта, мягкий букле для уюта или функциональный лен для долговечности.
  3. Белый диван с чехлом остается популярным на прибрежных территориях. Этот цвет легкий и расслабляющий, а чехлы легко стираются. Белый диван является нейтральным оттенком, который подходит к любому стилю и остается классикой.
  4. Синий цвет - еще один яркий вариант, который не потеряет актуальности. Он может быть темным и глубоким или светлым и воздушным, создавая различные настроения в интерьере.
  5. Верблюжий цвет также является вневременным. Этот оттенок более насыщенный и меланхоличный, чем кремово-белый. Он хорошо сочетается с другими цветами, такими как синий, зеленый, коричневый, черный, фиолетовый и оранжевый. В шенилле или бархате верблюжий цвет выглядит элегантно и уютно. Диван природного верблюжьего оттенка подходит для разных стилей интерьера — от индустриального до модерна середины века.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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