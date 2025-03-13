Как сделать квартиру современной? Избавляемся от хлама из 80-х

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Определить возраст человека можно не только по внешности, но и по его дому. Некоторые детали интерьера сразу говорят о том, что хозяин квартиры застал 80-е годы. Если у вас есть хотя бы одна из этих вещей, возможно, пора освежить обстановку!

Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гостиная

1. Стационарный телефон

Когда-то это был главный атрибут дома, но сейчас почти никто не пользуется проводными телефонами. Если у вас до сих пор стоит аппарат с дисковым набором или даже современная стационарная трубка, это явный сигнал, что вы выросли в эпоху без мобильников.

2. Телевизор на кухне

Смотреть новости за ужином — привычка, от которой уже отказалось новое поколение. Сегодня люди чаще используют телефоны, планшеты или ноутбуки, а телевизор на кухне воспринимается как пережиток прошлого.

3. Бельевые верёвки на балконе

Когда-то сушить бельё на балконе было нормой, но сегодня есть сушильные машины и складные сушилки, которые не загромождают пространство. Вывешенное на балконе бельё не только портит вид, но и сразу говорит о традициях советских времён.

4. Аптечка на виду

Когда лекарства выставлены напоказ, это не только неудобно, но и создаёт ощущение, что хозяин квартиры часто болеет. Сейчас аптечки прячут в шкафчики, а всё лишнее стараются выбросить.

5. Хрустальная посуда в серванте

Раньше массивные стенки с хрусталём считались символом достатка. Сейчас же хрусталь используют по назначению, а не хранят за стеклом как музейный экспонат.

6. Ковёр на стене

Это, пожалуй, главный символ советского прошлого. Ковры давно перекочевали на пол, а современные интерьеры всё чаще обходятся без них вовсе.

Эти детали в интерьере могут выдавать возраст владельца, даже если он выглядит молодо. Если хочется сделать квартиру современнее, достаточно избавиться от устаревших привычек или заменить их на более функциональные решения.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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