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Забудьте об ипотеке? Эксперт рассказал, почему бесплатные квартиры в России — это утопия

1:16
Недвижимость

Идея бесплатного распределения квартир среди граждан России требует значительных бюджетных затрат и государственного контроля над строительной отраслью, как заявил Валерий Тумин, директор рынков России и СНГ в агентстве недвижимости Fam Properties.

Ключи от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключи от квартиры

По мнению эксперта, это фактически означает возврат к плановой экономике, где распределение ресурсов осуществляется централизованно. В текущих рыночных условиях и с учётом финансовых ограничений такая схема представляется маловероятной и может создать дополнительные риски для строительного рынка и экономики в целом, пишет Газета.Ru.

Для успешной реализации программы бесплатного распределения жилья необходимо решить ключевой вопрос: кто будет выступать в роли "дарителя" квартир.

"Если говорить о частных застройщиках, то они работают ради прибыли и сами нередко нуждаются в господдержке, например в виде субсидирования ставок по кредитам или льготного налогообложения", — пояснил Тумин.

Ранее зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко высказал мнение, что в современных условиях дарение квартир россиянам, как это было в Советском Союзе, было бы крайне затруднительно.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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