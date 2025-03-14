Старые вещи в доме: выкинуть нельзя оставить — где поставят запятую россияне?

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Исследование, проведенное сервисом "Профи.ру", показало, что большинство россиян (45%) предпочитают обновлять домашние вещи и декор только в случае их полного износа. Четверть респондентов (25%) уверены, что старые предметы можно отремонтировать и не обязательно заменять новыми.

Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Перестановка мебели

Треть участников опроса (31%) считают, что при переезде или ремонте необходимы новые предметы интерьера. Однако 85% респондентов заявили, что у них есть вещи, с которыми они не хотят расставаться, даже после таких изменений.

Основные причины, по которым люди не хотят расставаться с вещами, — это эмоциональная привязанность (46%) и их уникальность (27%).

Среди вещей, к которым люди испытывают сильную эмоциональную привязанность, лидируют фотографии, картины и постеры (первое место). На втором месте находятся книги и книжные полки, а в тройку лидеров также входят растения и вазы. Наименее значимыми для россиян оказались старые предметы мебели, пишет Газета.Ru.

Несмотря на отсутствие сильной эмоциональной привязанности к мебели, большинство опрошенных всё же предпочитают реставрировать или отдавать мебель в химчистку, а не выкидывать её на помойку.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Привя́занность — чувство близости, основанное на глубокой симпатии, влюблённости, преданности кому-либо или чему-либо.



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