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Деньги на ветер — 4 вещи, которые только загромождают пространство

Недвижимость

Покупки под влиянием эмоций — дело привычное. Но радость от приобретения быстро проходит, а ненужные вещи начинают просто пылиться на полках. Чтобы не захламлять дом, стоит дважды подумать перед покупкой этих вещей!

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

1. Огромный набор посуды

Раньше считалось, что сервиз — это необходимая часть обихода. Однако большинство людей используют только несколько тарелок и чашек, а остальные элементы десятилетиями стоят без дела.

Что делать?

Покупайте посуду поштучно, исходя из реальных потребностей семьи.

2. Кулинарные книги

Когда-то это был главный помощник на кухне, но сейчас большинство рецептов можно найти в интернете за секунды. В итоге такие книги просто украшают полку или используются в качестве подарков.

Что делать?

Если книга вам не нужна — лучше подарите её тому, кто действительно любит собирать рецепты.

3. Яйцеварка

Кухонные гаджеты часто кажутся удобными, но далеко не все из них реально упрощают жизнь. Например, яйцеварка — устройство, без которого можно обойтись. Варка яиц в обычной кастрюле занимает столько же времени.

Что делать?

Перед покупкой кухонных гаджетов задавайте себе вопрос: "А буду ли я реально этим пользоваться?"

4. Пуфики

Модный тренд в интерьере, который часто оказывается неудобным и бесполезным. В большинстве случаев они просто занимают место и не используются. Исключение — детские комнаты или прихожие, где их можно применить по назначению.

Что делать?

Если пуфик не выполняет никакой полезной функции, лучше отказаться от его покупки.

Чтобы не пожалеть о тратах, всегда спрашивайте себя: "Буду ли я этим пользоваться регулярно?" Если ответ — "нет", значит, эта вещь вам не нужна.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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