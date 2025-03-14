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Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы

2:57
Недвижимость

Кухня — это сердце дома, место, где не только готовят еду, но и проводят много времени всей семьёй. Поэтому важна каждая деталь, особенно сантехника. Без воды на кухне не обойтись, а значит, выбор смесителя — задача серьёзная. Какой вариант лучше? На что обратить внимание при покупке?

Излив крана
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Излив крана

Устройство кухонного смесителя

Кухонный смеситель — это сантехнический прибор, регулирующий подачу воды. Он смешивает горячий и холодный потоки, обеспечивая комфортную температуру. В его конструкцию входят:

  • Корпус.
  • Крепёжные элементы.
  • Излив (гусак).
  • Запорная арматура.

Большинство моделей оснащены высоким изливом, который можно поворачивать, что делает использование крана удобным. При выборе стоит учитывать глубину мойки и высоту гусака, чтобы избежать разбрызгивания воды.

  • Важно. Чтобы избежать протечек в шаровом механизме, рекомендуется устанавливать сетчатый фильтр на трубы с холодной и горячей водой.

Какой смеситель выбрать? Основные критерии

  • Способ установки. На горизонтальной поверхности — кран крепится в специальное отверстие в мойке. Это самый распространённый вариант. В столешницу — отверстие для монтажа высверливается в самой мебели.
    На стену — подходит для кухонь с подведёнными коммуникациями на определённой высоте.
  • Материал изготовления. Качественные модели делают из: бронзы и меди — долговечны, но дорого стоят. У латуни и нержавеющей стали — хороший баланс цены и качества. Силумина (сплав алюминия и кремния) — самый бюджетный вариант, но с невысокой прочностью.
  • Покрытие. Выбор покрытия зависит от интерьера кухни и личных предпочтений: Хром — долговечный и стойкий к повреждениям. Бронза и медь — стильное ретро-решение. Гранит — современный вариант с высокой прочностью. Эмаль — обеспечивает оригинальный дизайн, но может трескаться со временем. PVD-покрытие — самый прочный и надёжный вариант, устойчивый к царапинам.
  • Излив. Поворотный гусак удобен для большой мойки. Высота излива влияет на удобство наполнения посуды и количество брызг. Чем глубже раковина, тем выше можно выбирать излив.

Итог: как сделать правильный выбор

При выборе кухонного смесителя важно учитывать способ установки, материал, покрытие и форму излива. Однорычажные модели удобны, двухвентильные позволяют точнее регулировать напор, а бесконтактные обеспечивают максимальную гигиеничность.

Лучшее решение — покупать комплект из смесителя и раковины, чтобы они идеально сочетались друг с другом.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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