Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы

2:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухня — это сердце дома, место, где не только готовят еду, но и проводят много времени всей семьёй. Поэтому важна каждая деталь, особенно сантехника. Без воды на кухне не обойтись, а значит, выбор смесителя — задача серьёзная. Какой вариант лучше? На что обратить внимание при покупке?

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Излив крана

Устройство кухонного смесителя

Кухонный смеситель — это сантехнический прибор, регулирующий подачу воды. Он смешивает горячий и холодный потоки, обеспечивая комфортную температуру. В его конструкцию входят:

Корпус.

Крепёжные элементы.

Излив (гусак).

Запорная арматура.

Большинство моделей оснащены высоким изливом, который можно поворачивать, что делает использование крана удобным. При выборе стоит учитывать глубину мойки и высоту гусака, чтобы избежать разбрызгивания воды.

Важно. Чтобы избежать протечек в шаровом механизме, рекомендуется устанавливать сетчатый фильтр на трубы с холодной и горячей водой.

Какой смеситель выбрать? Основные критерии

Способ установки . На горизонтальной поверхности — кран крепится в специальное отверстие в мойке. Это самый распространённый вариант. В столешницу — отверстие для монтажа высверливается в самой мебели.

На стену — подходит для кухонь с подведёнными коммуникациями на определённой высоте.

. На горизонтальной поверхности — кран крепится в специальное отверстие в мойке. Это самый распространённый вариант. В столешницу — отверстие для монтажа высверливается в самой мебели. На стену — подходит для кухонь с подведёнными коммуникациями на определённой высоте. Материал изготовления . Качественные модели делают из: бронзы и меди — долговечны, но дорого стоят. У латуни и нержавеющей стали — хороший баланс цены и качества. Силумина (сплав алюминия и кремния) — самый бюджетный вариант, но с невысокой прочностью.

. Качественные модели делают из: бронзы и меди — долговечны, но дорого стоят. У латуни и нержавеющей стали — хороший баланс цены и качества. Силумина (сплав алюминия и кремния) — самый бюджетный вариант, но с невысокой прочностью. Покрытие . Выбор покрытия зависит от интерьера кухни и личных предпочтений: Хром — долговечный и стойкий к повреждениям. Бронза и медь — стильное ретро-решение. Гранит — современный вариант с высокой прочностью. Эмаль — обеспечивает оригинальный дизайн, но может трескаться со временем. PVD-покрытие — самый прочный и надёжный вариант, устойчивый к царапинам.

. Выбор покрытия зависит от интерьера кухни и личных предпочтений: Хром — долговечный и стойкий к повреждениям. Бронза и медь — стильное ретро-решение. Гранит — современный вариант с высокой прочностью. Эмаль — обеспечивает оригинальный дизайн, но может трескаться со временем. PVD-покрытие — самый прочный и надёжный вариант, устойчивый к царапинам. Излив. Поворотный гусак удобен для большой мойки. Высота излива влияет на удобство наполнения посуды и количество брызг. Чем глубже раковина, тем выше можно выбирать излив.

Итог: как сделать правильный выбор

При выборе кухонного смесителя важно учитывать способ установки, материал, покрытие и форму излива. Однорычажные модели удобны, двухвентильные позволяют точнее регулировать напор, а бесконтактные обеспечивают максимальную гигиеничность.

Лучшее решение — покупать комплект из смесителя и раковины, чтобы они идеально сочетались друг с другом.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.