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Ставите холодильник рядом с батареей? Ошибка, которая может стоить вам дорого

2:50
Недвижимость

Многие сталкиваются с проблемой расположения мебели и техники на кухне, особенно если пространство ограничено. Вопрос, можно ли ставить холодильник рядом с батареей, газовой или электрической плитой, волнует многих владельцев небольших квартир. И, как показывает практика, в 90% случаев такое размещение приводит к преждевременному выходу прибора из строя.

холодильник
Фото: https://commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
холодильник

Как тепло влияет на работу холодильника

Холодильник работает на принципе теплообмена: компрессор отводит тепло изнутри камеры и выбрасывает его наружу через заднюю решетку. Если рядом находится источник тепла, система перегревается, что приводит к увеличению нагрузки на компрессор, росту потребления электроэнергии и сокращению срока службы техники.

Особенно опасно ставить холодильник впритык к батарее — даже если отопительный сезон длится не весь год, постоянное воздействие тепла существенно снижает его ресурс.

Какое расстояние должно быть между холодильником и источником тепла?

Производители бытовой техники рекомендуют соблюдать следующие минимальные дистанции:

  • 35-45 см — от боковых стенок до батареи;
  • 50 см — от дверцы до радиатора;
  • полный запрет на установку задней стенки впритык к источнику тепла.

Если кухня маленькая и переместить холодильник невозможно, важно предпринять меры для защиты прибора от перегрева.

Как защитить холодильник, если поставить его в другое место нельзя

Специалисты допускают, что в некоторых случаях холодильник можно разместить рядом с батареей, но с соблюдением определенных мер предосторожности:

  • Развернуть агрегат боковой стенкой к радиатору, закрыв не менее половины батареи.
  • Установить защитную панель из фанеры, гипсокартона или оргстекла. Она должна быть выше радиатора минимум на 25-30 см.
  • Для лучшей теплоизоляции панель можно оклеить фольгой.
  • Изолировать трубу отопления минеральной ватой, пенопропиленом или другим теплоизолятором с низкой теплопроводностью.

Итог: на что обратить внимание при установке холодильника

  • Выбирайте место для техники еще на этапе ремонта.
  • Избегайте размещения холодильника рядом с батареей, плитой и прямыми солнечными лучами.
  • Оставляйте зазор между агрегатом и стеной для нормальной циркуляции воздуха.
  • Убедитесь, что поверхность ровная, чтобы дверь плотно прилегала и не пропускала теплый воздух внутрь.

Игнорирование этих правил приведет к повышенному расходу электроэнергии, быстрому износу компрессора и поломке холодильника задолго до окончания его срока службы.

Уточнения

Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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