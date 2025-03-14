Ставите холодильник рядом с батареей? Ошибка, которая может стоить вам дорого

Многие сталкиваются с проблемой расположения мебели и техники на кухне, особенно если пространство ограничено. Вопрос, можно ли ставить холодильник рядом с батареей, газовой или электрической плитой, волнует многих владельцев небольших квартир. И, как показывает практика, в 90% случаев такое размещение приводит к преждевременному выходу прибора из строя.
Холодильник работает на принципе теплообмена: компрессор отводит тепло изнутри камеры и выбрасывает его наружу через заднюю решетку. Если рядом находится источник тепла, система перегревается, что приводит к увеличению нагрузки на компрессор, росту потребления электроэнергии и сокращению срока службы техники.
Особенно опасно ставить холодильник впритык к батарее — даже если отопительный сезон длится не весь год, постоянное воздействие тепла существенно снижает его ресурс.
Производители бытовой техники рекомендуют соблюдать следующие минимальные дистанции:
Если кухня маленькая и переместить холодильник невозможно, важно предпринять меры для защиты прибора от перегрева.
Специалисты допускают, что в некоторых случаях холодильник можно разместить рядом с батареей, но с соблюдением определенных мер предосторожности:
Игнорирование этих правил приведет к повышенному расходу электроэнергии, быстрому износу компрессора и поломке холодильника задолго до окончания его срока службы.
Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.
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