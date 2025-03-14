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Не просто мебель: как выбрать кухонный стол, чтобы он прослужил годы

2:45
Недвижимость

Кухня — это не просто место для приготовления пищи, а настоящий центр дома, где собираются родные и друзья. Однако подобрать подходящий стол — задача не из лёгких. Как найти вариант, который будет удобным, практичным и гармонично впишется в интерьер?

Мужчина завтракает
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина завтракает

Размер имеет значение

Первый и ключевой параметр — размер. Он зависит от нескольких факторов:

  • Количество человек. Оптимально на каждого должно приходиться 60 см ширины.
  • Глубина столешницы — не менее 40 см, а общая ширина стола — от 80 до 85 см.
  • Доступное пространство. Важно учитывать, сколько места стол займет в комнате и останется ли место для прохода.

Если кухня небольшая, стоит рассмотреть варианты с дополнительными функциями: раскладные или раздвижные столы позволят экономить пространство и при этом обеспечат удобство при необходимости.

Форма стола: круглый, квадратный или овальный

Форма столешницы влияет не только на эстетику, но и на удобство использования:

  • Прямоугольные — универсальный вариант, удобен для большинства кухонь.
  • Круглые и овальные — создают уютную атмосферу и безопасны, так как не имеют острых углов.
  • Квадратные — подойдут для небольших кухонь, особенно если их можно приставить к стене.

Важность материалов

Выбор материала определяет долговечность и внешний вид стола:

  • Дерево — прочное, долговечное, но требует ухода.
  • Стекло — визуально легкое, но требует частой очистки.
  • МДФ и ДСП — бюджетные варианты с большим разнообразием декоров.
  • Камень — стильно, дорого и крайне надежно.

Стол и интерьер: как создать гармонию

Стол должен сочетаться с остальной мебелью на кухне. Вариантов два: подобрать модель в тон интерьеру или сыграть на контрасте, сделав стол акцентом пространства.

Сейчас в моде лаконичные и функциональные решения. Китайские производители, задающие мировые тренды, предлагают интересные варианты, объединяющие качество и стиль. Ознакомиться с актуальными моделями можно на выставках или через онлайн-обзоры.

Итог

Выбирая стол, важно учитывать:

  • Размер помещения и свободное пространство.
  • Количество людей, которые будут его использовать.
  • Материалы, от которых зависят срок службы и внешний вид.
  • Сочетание с интерьером и функциональные особенности.

Идеальный кухонный стол — это не просто мебель, а уютное место, где приятно проводить время.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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