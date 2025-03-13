Как жить в доме, ширина стены которого всего 90 см? Покупатели не боятся, а еще и переплачивают

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Необычный "пирожный дом" в Дирфилде (Иллинойс) снова сменил владельца. Этот уникальный дом, получивший свое название из-за своей треугольной формы, напоминающей кусок пирога, ушел с рынка всего за месяц после выставления на продажу.

Фото: Freepik by bedneyimages, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дом из долларов

Дом с характером: что в нем особенного

Построенный в 2003 году, этот необычный дом располагается на участке всего 0,09 акра на углу Chestnut Street и Hazel Avenue. Его жилая площадь — 150 кв. м, но главное внимание привлекает его фантастически узкая форма:

Ширина одной из стен — всего 3 фута (90 см).

Два этажа, две спальни (одна на втором этаже, другая в подвале).

Полноценная ванная и дополнительный санузел.

Патио и полноценный подвал.

Нет гаража, но есть место для четырех автомобилей.

Здание вызвало критику со стороны местных жителей при постройке, но со временем стало достопримечательностью. В 2020 году его даже показали в "The Tonight Show" с Джимми Фэллоном, где ведущий пошутил, что этот дом — "единственное в Америке, что осталось худым во время карантина".

История продаж: стабильный интерес

Впервые продан в 2004 году за $300 000.

В 2007 году — за $284 500.

В 2020 году — за $260 000.

В 2021 году — за $295 000.

В 2024 году продан за $350 000.

Почему пирожный дом так популярен

Архитектурный феноме: необычная форма делает его привлекательным объектом недвижимости.

необычная форма делает его привлекательным объектом недвижимости. Историческая ценность: хоть дом и новый, он уже стал легендой среди местных жителей.

хоть дом и новый, он уже стал легендой среди местных жителей. Комфорт на мини-площади: умный дизайн позволяет уместить все удобства в компактном пространстве.

умный дизайн позволяет уместить все удобства в компактном пространстве. Медиа-известность: дом не раз мелькал в СМИ, что повышает его статус.

Этот эксцентричный объект — идеальное жилье для тех, кто ценит уникальность и не боится выделяться.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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