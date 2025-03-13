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Как жить в доме, ширина стены которого всего 90 см? Покупатели не боятся, а еще и переплачивают

2:15
Недвижимость

Необычный "пирожный дом" в Дирфилде (Иллинойс) снова сменил владельца. Этот уникальный дом, получивший свое название из-за своей треугольной формы, напоминающей кусок пирога, ушел с рынка всего за месяц после выставления на продажу.

Дом из долларов
Фото: Freepik by bedneyimages, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом из долларов

Дом с характером: что в нем особенного

Построенный в 2003 году, этот необычный дом располагается на участке всего 0,09 акра на углу Chestnut Street и Hazel Avenue. Его жилая площадь — 150 кв. м, но главное внимание привлекает его фантастически узкая форма:

  • Ширина одной из стен — всего 3 фута (90 см).
  • Два этажа, две спальни (одна на втором этаже, другая в подвале).
  • Полноценная ванная и дополнительный санузел.
  • Патио и полноценный подвал.
  • Нет гаража, но есть место для четырех автомобилей.

Здание вызвало критику со стороны местных жителей при постройке, но со временем стало достопримечательностью. В 2020 году его даже показали в "The Tonight Show" с Джимми Фэллоном, где ведущий пошутил, что этот дом — "единственное в Америке, что осталось худым во время карантина".

История продаж: стабильный интерес

  • Впервые продан в 2004 году за $300 000.
  • В 2007 году — за $284 500.
  • В 2020 году — за $260 000.
  • В 2021 году — за $295 000.
  • В 2024 году продан за $350 000.

Почему пирожный дом так популярен

  • Архитектурный феноме: необычная форма делает его привлекательным объектом недвижимости.
  • Историческая ценность: хоть дом и новый, он уже стал легендой среди местных жителей.
  • Комфорт на мини-площади: умный дизайн позволяет уместить все удобства в компактном пространстве.
  • Медиа-известность: дом не раз мелькал в СМИ, что повышает его статус.

Этот эксцентричный объект — идеальное жилье для тех, кто ценит уникальность и не боится выделяться.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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