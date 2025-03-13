Как жить в доме, ширина стены которого всего 90 см? Покупатели не боятся, а еще и переплачивают

Необычный "пирожный дом" в Дирфилде (Иллинойс) снова сменил владельца. Этот уникальный дом, получивший свое название из-за своей треугольной формы, напоминающей кусок пирога, ушел с рынка всего за месяц после выставления на продажу.
Построенный в 2003 году, этот необычный дом располагается на участке всего 0,09 акра на углу Chestnut Street и Hazel Avenue. Его жилая площадь — 150 кв. м, но главное внимание привлекает его фантастически узкая форма:
Здание вызвало критику со стороны местных жителей при постройке, но со временем стало достопримечательностью. В 2020 году его даже показали в "The Tonight Show" с Джимми Фэллоном, где ведущий пошутил, что этот дом — "единственное в Америке, что осталось худым во время карантина".
Этот эксцентричный объект — идеальное жилье для тех, кто ценит уникальность и не боится выделяться.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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