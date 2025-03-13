Дом мечты или строительный мусор? Новый владелец может снести особняк за $120 млн

Российский миллиардер Влад Доронин установил новый рекорд на рынке недвижимости округа Майами-Дейд, продав свое поместье на острове Star Island за 120 миллионов долларов. Однако ходят слухи, что новый владелец может снести дом, несмотря на его роскошные удобства.
Доронин приобрел этот особняк в 2009 году у легенды НБА Шакила О'Нила за 16 миллионов долларов. Спустя два года его реконструировали, а теперь, почти через 15 лет, недвижимость ушла с молотка за восьмикратную сумму. Сделка побила предыдущий рекорд округа, установленный в 2022 году, когда Кен Гриффин приобрел дом за 107 миллионов долларов.
Несмотря на всю роскошь, источники утверждают, что новый владелец может снести поместье. Почему? Star Island — это уникальная земля, и на ее месте могут построить еще более эксклюзивное жилье.
Покупателем стала компания LLC, связанная с Майклом Ферро, предпринимателем в сфере медицинских технологий. Сделка не проходила через биржу, что характерно для рынка ультра-люксовой недвижимости.
В последние годы Флорида переживает бум элитной недвижимости. OKO Group Доронина активно работает в этом сегменте: в Майами он построил офисную башню 830 Brickell, где уже разместились Citadel, Microsoft и Santander.
"Когда это Манхэттен стал дешевле Майами?" — удивляется риелтор Элой Карменат, комментируя стремительный рост цен в регионе.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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