Дом мечты или строительный мусор? Новый владелец может снести особняк за $120 млн

2:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российский миллиардер Влад Доронин установил новый рекорд на рынке недвижимости округа Майами-Дейд, продав свое поместье на острове Star Island за 120 миллионов долларов. Однако ходят слухи, что новый владелец может снести дом, несмотря на его роскошные удобства.

Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таунхаус

От покупки у Шакила О'Нила до рекордной продажи

Доронин приобрел этот особняк в 2009 году у легенды НБА Шакила О'Нила за 16 миллионов долларов. Спустя два года его реконструировали, а теперь, почти через 15 лет, недвижимость ушла с молотка за восьмикратную сумму. Сделка побила предыдущий рекорд округа, установленный в 2022 году, когда Кен Гриффин приобрел дом за 107 миллионов долларов.

Что особенного в этом доме

Площадь - 9407 кв. футов (около 874 кв. м).

- 9407 кв. футов (около 874 кв. м). 8 спален, 9 ванных комнат + 3 туалета.

Бассейн, теннисный корт и частный причал.

Расположение - элитный район Star Island, один из самых дорогих в США.

Несмотря на всю роскошь, источники утверждают, что новый владелец может снести поместье. Почему? Star Island — это уникальная земля, и на ее месте могут построить еще более эксклюзивное жилье.

Кто купил дом

Покупателем стала компания LLC, связанная с Майклом Ферро, предпринимателем в сфере медицинских технологий. Сделка не проходила через биржу, что характерно для рынка ультра-люксовой недвижимости.

Майами становится новой Меккой для миллиардеров

В последние годы Флорида переживает бум элитной недвижимости. OKO Group Доронина активно работает в этом сегменте: в Майами он построил офисную башню 830 Brickell, где уже разместились Citadel, Microsoft и Santander.

"Когда это Манхэттен стал дешевле Майами?" — удивляется риелтор Элой Карменат, комментируя стремительный рост цен в регионе.

Вывод

Доронин установил рекорд продаж недвижимости в Майами.

Дом может быть снесен, чтобы освободить место для нового проекта.

Star Island — один из самых дорогих районов США.

Майами превращается в новый центр для миллиардеров и крупных корпораций

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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