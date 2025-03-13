Жилье под 6%: как IT-специалисты в Удмуртии массово обзаводятся квартирами

Программа льготного кредитования для IT-специалистов продолжает набирать популярность в Удмуртии. С момента запуска более 1100 работников IT-сферы приобрели новое жилье в республике, из которых 394 сделки были оформлены только за 2024 год.
По словам министра цифрового развития Михаила Фоминова, программа не только помогает специалистам приобретать жилье, но и укрепляет кадровый потенциал IT-отрасли в регионе. Число IT-компаний в Удмуртии выросло на 9%, а количество сотрудников – на 11%, достигнув 10,5 тыс. человек.
«ИТ-ипотека доказала свою эффективность как важный инструмент, позволяющий сохранять и наращивать кадровый потенциал IT-компаний», — отметил Фоминов.
Исследование Федерации независимых профсоюзов России показало, что в 60 регионах страны ипотека по коммерческим ставкам недоступна семьям с одним ребенком и средней зарплатой. Поэтому льготные программы становятся единственным реальным вариантом приобретения жилья для многих специалистов.
IT-ипотека в Удмуртии поддерживает IT-специалистов и способствует развитию цифровой отрасли. С ростом числа IT-компаний и специалистов спрос на такие меры только увеличивается, как сообщает udm-info.ru.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!