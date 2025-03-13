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Жилье под 6%: как IT-специалисты в Удмуртии массово обзаводятся квартирами

2:08
Недвижимость

Программа льготного кредитования для IT-специалистов продолжает набирать популярность в Удмуртии. С момента запуска более 1100 работников IT-сферы приобрели новое жилье в республике, из которых 394 сделки были оформлены только за 2024 год.

Ипотека
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ипотека

ИТ-ипотека в цифрах

  • Общий объем выданных кредитов: 5,7 млрд рублей.
  • Выдано в 2024 году: 2 млрд рублей.
  • Место Удмуртии в рейтинге регионов: 16-е из 79.

По словам министра цифрового развития Михаила Фоминова, программа не только помогает специалистам приобретать жилье, но и укрепляет кадровый потенциал IT-отрасли в регионе. Число IT-компаний в Удмуртии выросло на 9%, а количество сотрудников – на 11%, достигнув 10,5 тыс. человек.

«ИТ-ипотека доказала свою эффективность как важный инструмент, позволяющий сохранять и наращивать кадровый потенциал IT-компаний», — отметил Фоминов.

Какие условия у IT-ипотеки

  • Ставка – 6% годовых.
  • Максимальная сумма кредита – 9 млн рублей.
  • Первоначальный взнос – не менее 20%.
  • Жилье – только новостройки, вторичное жилье в программу не входит.
  • Программа действует до 2030 года.

Почему это важно

Исследование Федерации независимых профсоюзов России показало, что в 60 регионах страны ипотека по коммерческим ставкам недоступна семьям с одним ребенком и средней зарплатой. Поэтому льготные программы становятся единственным реальным вариантом приобретения жилья для многих специалистов.

IT-ипотека в Удмуртии поддерживает IT-специалистов и способствует развитию цифровой отрасли. С ростом числа IT-компаний и специалистов спрос на такие меры только увеличивается, как сообщает udm-info.ru.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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