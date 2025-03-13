Трейлер или дом? Этот мобильный дом сделает вашу жизнь удобной и стильной. Узнайте как

2:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Представьте себе дом, который можно взять с собой в путешествие. Но это не просто трейлер с несколькими квадратными метрами. Это настоящий дом с большим количеством пространства, который идеально подойдет для семьи, которая хочет жить комфортно, не жертвуя мобильностью.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Каркасный дом

Этот мобильный дом имеет длину 66 футов (20 метров) и ширину 15 футов (4,6 метра), что делает его больше, чем многие стандартные дома. Жилая площадь составляет 1001 кв. фут (93 кв. метра), что в несколько раз превышает площадь типичных "крошечных домиков". В нем есть две просторные спальни с отдельными ванными комнатами и большая кухня с обеденной зоной и гостиной в центре. Это не просто место для ночлега — это дом, где можно провести время с семьей или пригласить гостей.

Преимущества мобильного дома

Мобильные дома, такие как этот, предлагают многие преимущества, которые недоступны в традиционных домах. Во-первых, стоимость таких домов значительно ниже, чем у стандартных жилых помещений, а мобильность позволяет наслаждаться уединением в разных местах. Внешний вид и отделка, включая черную бытовую технику и плиточные поверхности, делают его похожим на настоящий дом. К тому же, здесь есть нечто уникальное — огромная кладовая для дворецкого. Это отдельная комната с полками для хранения, раковиной, холодильником и дополнительным местом для всех ваших нужд. А кухня с островом и барной стойкой для трех человек создают уютную атмосферу для приготовления пищи и приема гостей.

Для удобства в доме предусмотрено два входа, один из которых ведет в гаражную зону с прачечной. В обеих спальнях есть встроенные шкафы и ванные комнаты. Одна из них — главная спальня, более просторная, с двумя туалетными столиками и большой душевой кабиной. Даже в мобильном доме вам не придется чувствовать себя стесненно.

Индивидуальные мерки

Для тех, кто предпочитает индивидуальность, есть несколько вариантов отделки, включая выбор между двумя раковинами в главной ванной и возможностью изменить планировку под свои предпочтения. Но как и в любом проекте, дополнительные опции увеличивают стоимость. Цена на такой дом может начинаться от 87 000 долларов, в зависимости от комплектации и местоположения.

Уточнения

Переносные дома — сборные дома, построенные на заводе, а не на месте, а затем доставленные в месторасположение.



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