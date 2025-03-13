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Превращаем старый стол-книжку в стильный предмет интерьера

2:42
Недвижимость

В советское время мебель делали на совесть — прочную, долговечную, но однотипную. Например, столы-книжки можно найти в домах до сих пор: они не ломаются, но и в интерьер не вписываются. Однако вместо того чтобы выбрасывать старую мебель, можно обновить её своими руками!

Ноутбук
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноутбук

1. Самоклеящаяся декоративная плёнка

Быстро, просто и бюджетно. Современные плёнки имеют огромное разнообразие расцветок и защиту от истирания. Стоимость оклейки стола не превысит тысячи рублей.

Как наклеить плёнку:

  • Вырезать детали по разметке, оставляя небольшой запас.
  • Приклеивать на сухую поверхность, постепенно снимая защитный слой.
  • Для аккуратного оформления углов использовать фен и губку.

2. Покраска акриловыми красками

Если поверхность стола повреждена, покраска акрилом — отличное решение.

Что нужно сделать:

  • Снять старое покрытие наждачкой или шлифмашиной.
  • Заполнить трещины шпаклёвкой, высушить и снова отшлифовать.
  • Нанести морилку и лак (если структура дерева хорошая) или грунтовку + акриловую краску.

3. "Кружевная" техника

Красивый эффект можно создать с помощью обычной тюлевой занавески.

Как сделать:

  1. Покрасить стол в базовый цвет, дать высохнуть.
  2. Разложить кружево на столешнице.
  3. Нанести краску губкой или баллончиком.
  4. Каждый сегмент стола делать с новым тюлем — старый повторно не используют.

4. Декупаж — романтический стиль

Декупаж придаст столу винтажный или прованский стиль.

Как сделать:

  • Вырезать цветочные или орнаментальные мотивы из салфеток или декупажной бумаги.
  • Замочить в воде на 30 секунд.
  • Переложить изображение на полиэтиленовый файл, снять лишний слой бумаги.
  • Разместить на столе, снять файл и разгладить картинку.
  • Закрепить акриловым лаком.

5. Обновление столешницы с помощью ламината

Если есть инструменты и навык работы с деревом, можно заменить старую столешницу на ламинированную.

Как сделать:

  • Вырезать столешницу по размеру.
  • Закрепить кромочную полосу с термоклеем.
  • Обработать края утюгом, чтобы плёнка плотно прилегала.

Старый стол-книжка легко превратить в стильный предмет интерьера. Плёнка, краска, декупаж или даже новая столешница — любой из этих способов позволит вдохнуть в мебель вторую жизнь.

Уточнения

Стол — предмет мебели, имеющий приподнятую горизонтальную или наклонную поверхность и предназначенный для размещения предметов, выполнения работ, принятия пищи, игр, рисования, обучения и другой деятельности.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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