Превращаем старый стол-книжку в стильный предмет интерьера

В советское время мебель делали на совесть — прочную, долговечную, но однотипную. Например, столы-книжки можно найти в домах до сих пор: они не ломаются, но и в интерьер не вписываются. Однако вместо того чтобы выбрасывать старую мебель, можно обновить её своими руками!
Быстро, просто и бюджетно. Современные плёнки имеют огромное разнообразие расцветок и защиту от истирания. Стоимость оклейки стола не превысит тысячи рублей.
Как наклеить плёнку:
Если поверхность стола повреждена, покраска акрилом — отличное решение.
Что нужно сделать:
Красивый эффект можно создать с помощью обычной тюлевой занавески.
Как сделать:
Декупаж придаст столу винтажный или прованский стиль.
Как сделать:
Если есть инструменты и навык работы с деревом, можно заменить старую столешницу на ламинированную.
Как сделать:
Старый стол-книжка легко превратить в стильный предмет интерьера. Плёнка, краска, декупаж или даже новая столешница — любой из этих способов позволит вдохнуть в мебель вторую жизнь.
Стол — предмет мебели, имеющий приподнятую горизонтальную или наклонную поверхность и предназначенный для размещения предметов, выполнения работ, принятия пищи, игр, рисования, обучения и другой деятельности.
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