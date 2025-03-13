Превращаем старый стол-книжку в стильный предмет интерьера

2:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В советское время мебель делали на совесть — прочную, долговечную, но однотипную. Например, столы-книжки можно найти в домах до сих пор: они не ломаются, но и в интерьер не вписываются. Однако вместо того чтобы выбрасывать старую мебель, можно обновить её своими руками!

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ноутбук

1. Самоклеящаяся декоративная плёнка

Быстро, просто и бюджетно. Современные плёнки имеют огромное разнообразие расцветок и защиту от истирания. Стоимость оклейки стола не превысит тысячи рублей.

Как наклеить плёнку:

Вырезать детали по разметке, оставляя небольшой запас.

Приклеивать на сухую поверхность, постепенно снимая защитный слой.

Для аккуратного оформления углов использовать фен и губку.

2. Покраска акриловыми красками

Если поверхность стола повреждена, покраска акрилом — отличное решение.

Что нужно сделать:

Снять старое покрытие наждачкой или шлифмашиной.

Заполнить трещины шпаклёвкой, высушить и снова отшлифовать.

Нанести морилку и лак (если структура дерева хорошая) или грунтовку + акриловую краску.

3. "Кружевная" техника

Красивый эффект можно создать с помощью обычной тюлевой занавески.

Как сделать:

Покрасить стол в базовый цвет, дать высохнуть. Разложить кружево на столешнице. Нанести краску губкой или баллончиком. Каждый сегмент стола делать с новым тюлем — старый повторно не используют.

4. Декупаж — романтический стиль

Декупаж придаст столу винтажный или прованский стиль.

Как сделать:

Вырезать цветочные или орнаментальные мотивы из салфеток или декупажной бумаги.

Замочить в воде на 30 секунд.

Переложить изображение на полиэтиленовый файл, снять лишний слой бумаги.

Разместить на столе, снять файл и разгладить картинку.

Закрепить акриловым лаком.

5. Обновление столешницы с помощью ламината

Если есть инструменты и навык работы с деревом, можно заменить старую столешницу на ламинированную.

Как сделать:

Вырезать столешницу по размеру.

Закрепить кромочную полосу с термоклеем.

Обработать края утюгом, чтобы плёнка плотно прилегала.

Старый стол-книжка легко превратить в стильный предмет интерьера. Плёнка, краска, декупаж или даже новая столешница — любой из этих способов позволит вдохнуть в мебель вторую жизнь.

Уточнения

Стол — предмет мебели, имеющий приподнятую горизонтальную или наклонную поверхность и предназначенный для размещения предметов, выполнения работ, принятия пищи, игр, рисования, обучения и другой деятельности.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.