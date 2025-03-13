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Антипригарные сковородки: секретный враг, о котором молчат производители

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Недвижимость

Известный итальянский врач Маттео Бассетти, ранее широко известный своими комментариями во время пандемии, недавно обратил внимание на другую важную проблему — безопасность сковород с антипригарным покрытием.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

Исследования показывают, что при повреждении такого покрытия в пищу могут попадать микропластиковые частицы.

По словам Бассетти, даже небольшие царапины могут приводить к выделению тысяч таких частиц, а при значительном повреждении их количество может исчисляться миллионами, пишет RicettaSprint.

Главная опасность — это так называемые PFAS, вещества, которые не разлагаются в окружающей среде и могут накапливаться в организме.

Чтобы минимизировать риски, эксперт рекомендует отдавать предпочтение посуде из нержавеющей стали, керамики или меди.

Уточнения

Антипригарное покрытие — покрытие, предназначенное уменьшить прилипание к защищаемой им поверхности. Антипригарное покрытие на посуде — основная ниша использования антипригарных покрытий, позволяет обжаривать продукты без какого-либо прилипания в процессе жарки.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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