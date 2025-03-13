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Ни одна мышь не проскочит: почему в доме появились грызуны и как с ними бороться

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Недвижимость

Грызуны — частые непрошенные гости в домах, особенно в холодное время года. Их привлекают тепло и лёгкий доступ к пище.

Мышь
Фото: commons.wikimedia.org by Vojtech.dostal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мышь

Чаще всего мыши и крысы обитают в подвалах, чердаках, кладовках или даже за кухонными шкафами.

Эти животные не только портят имущество, грызя мебель, провода и ткани, но и могут стать источником серьёзных заболеваний.

Они переносят опасные инфекции, которые передаются через слюну и загрязнённую пищу. Сальмонеллез и лептоспироз — одни из наиболее распространенных болезней, связанных с присутствием грызунов.

Чтобы избежать их появления, важно соблюдать чистоту, герметично закрывать продукты, вовремя выносить мусор и заделывать возможные лазейки.

Если вы заметили следы грызунов, не стоит откладывать меры по их устранению. В запущенных случаях может потребоваться помощь специалистов.

Уточнения

Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих. База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database, v. 1.13) признаёт 35 семейств, 536 родов и 2693 современных вида грызунов (около 40 % от всех современных видов млекопитающих), а также 54 вида, вымерших после 1500 года.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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