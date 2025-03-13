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Как спрятать кровать в шкафу? Невероятные решения для маленьких квартир

Недвижимость

Обустраивая дом, хочется сохранить баланс между комфортом и свободным пространством, особенно если часто приходится принимать гостей.

Диван
Фото: flickr.com by Dan Kamminga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Диван

Первое, что приходит на ум, — диван-кровать. Но на практике это не всегда удачное решение: он занимает много места, а его матрас редко бывает удобным.

К счастью, есть более функциональные альтернативы. Например, раскладная кровать — днём она спрятана в шкаф или книжный стеллаж, а ночью превращается в полноценное спальное место.

Ещё один вариант — кресло-кровать. Компактное и стильное, оно легко трансформируется в удобную односпальную или даже двуспальную кровать.

Для большего удобства можно выбрать диван с выдвижной кроватью. В отличие от классического дивана-кровати, он оснащён полноценным матрасом и обеспечивает комфортный сон.

А тем, кто ищет оригинальные решения, подойдёт кровать-скамейка — стильная и компактная, но при этом удобная для сна.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне. Бывает прямоугольной или круглой формы, существует множество разновидностей данного предмета мебели.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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