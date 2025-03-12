Липкие лужи и разводы: названы главные ошибки при мытье полов

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мытьё полов — это важная часть ухода за домом, но существует множество мифов, из-за которых мы тратим время и усилия впустую.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё пола

Один из главных мифов — использование кипятка. На самом деле горячая вода может повредить некоторые виды покрытий.

Ещё одно заблуждение — чем больше моющего средства, тем лучше результат, но избыток химии не делает уборку эффективнее, а только оставляет липкие разводы.

Также нельзя лить на пол слишком много воды, особенно если у вас паркет, поскольку излишняя влага может испортить покрытие.

Чтобы уборка была действительно качественной, сначала необходимо удалить пыль и грязь с помощью пылесоса или сухой тряпки.

Моющие средства следует дозировать по инструкции, а после уборки полы нужно тщательно высушивать, чтобы избежать появления плесени и бактерий.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate — «ламинат» от лат. lamina — «пластинка») — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.