Как избавиться от засоров в раковине: простой рецепт с пищевой содой и уксусом

Пищевая сода — простое и натуральное средство для ухода за водостоками, которое помогает эффективно бороться с засорами и неприятными запахами, не повреждая трубы.
Это безопасный и экологичный способ, который не содержит агрессивных химикатов, разъедает жир, очищает стенки труб и устраняет неприятные испарения.
Для чистки достаточно насыпать в слив половину стакана соды, затем влить стакан уксуса, закрыть пробкой и подождать 30 минут, после чего промыть горячей водой.
Этот метод подходит для раковин, душевых кабин и посудомоечных машин, а регулярное использование предотвращает засоры и сохраняет трубы в чистоте.
Чтобы избежать проблем, не сливайте в трубы масло, жир и крупные остатки пищи, используйте сетки-фильтры, а если засор серьезный, лучше обратиться к сантехнику.
Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.
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