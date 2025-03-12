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Как избавиться от засоров в раковине: простой рецепт с пищевой содой и уксусом

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Недвижимость

Пищевая сода — простое и натуральное средство для ухода за водостоками, которое помогает эффективно бороться с засорами и неприятными запахами, не повреждая трубы.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Это безопасный и экологичный способ, который не содержит агрессивных химикатов, разъедает жир, очищает стенки труб и устраняет неприятные испарения.

Для чистки достаточно насыпать в слив половину стакана соды, затем влить стакан уксуса, закрыть пробкой и подождать 30 минут, после чего промыть горячей водой.

Этот метод подходит для раковин, душевых кабин и посудомоечных машин, а регулярное использование предотвращает засоры и сохраняет трубы в чистоте.

Чтобы избежать проблем, не сливайте в трубы масло, жир и крупные остатки пищи, используйте сетки-фильтры, а если засор серьезный, лучше обратиться к сантехнику. 

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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