Больше не тесно: 3 приёма, которые визуально увеличат вашу ванную

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Спроектировать ванную комнату в небольшом пространстве — непростая задача, но профессионалы справляются с этим с блеском.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Представляем несколько примеров компактных ванных комнат, в которых удалось объединить функциональность и эстетику.

Душ с природным акцентом

В одном из проектов ванная комната выходит прямо в сад, создавая эффект единения с природой. Каменная стена, однотонная керамическая плитка и зеркальные двери со стальной рамой создают стильный и современный интерьер.

Совет архитекторов: используйте элементы природной отделки и визуальные приёмы, чтобы небольшая ванная казалась просторнее.

Смелый цвет в интерьере

В Милане дизайнеры превратили миниатюрную гостевую ванную в стильный акцент квартиры. Вместо традиционных светлых оттенков выбрали глубокий синий с цветочным узором, создавая уютную и изысканную атмосферу.

Совет архитекторов: в маленьком пространстве не бойтесь использовать тёмные оттенки — они придают интерьеру глубину и характер.

Текстурированные поверхности для выразительности

Ванная в миланской квартире получила обновлённый дизайн с акцентом на фактурные материалы. Смола на стенах и полу гармонирует с плиткой, а компактная мебель из дуба дополняет интерьер.

Совет архитекторов: используйте встроенные ниши, зеркала и индивидуальную мебель, чтобы максимально эффективно организовать пространство.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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