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Горячо и до блеска: как вернуть полу свежесть без усилий

2:23
Недвижимость

Кажется, что пол сверкает чистотой, но стоит присмотреться к швам — и картина меняется. Именно здесь скапливается грязь, жир, плесень и бактерии, которые не только портят внешний вид, но и могут негативно сказаться на здоровье. Как же правильно очищать швы, чтобы вернуть полу безупречный вид?

Уборка квартиры
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уборка квартиры

Натуральные способы очистки

Все больше людей выбирают экологичные чистящие средства. Они не только эффективны, но и безопасны для здоровья:

  • Лимонная кислота. Смешайте лимонный сок с горячей водой, нанесите на швы, оставьте на 15-20 минут, затем почистите щеткой и смойте. Такой метод отлично справляется с отбеливанием и дезинфекцией.
  • Перекись водорода. Нанесите на ткань или используйте пульверизатор, оставьте на несколько минут и смойте — результат приятно удивит.
  • Белый уксус. Растворяет жир, уничтожает бактерии и устраняет неприятные запахи. Можно использовать как в чистом виде, так и разбавленным водой.

Глубокая очистка: какие инструменты выбрать?

Когда обычных методов недостаточно, стоит обратиться к технике:

  • Жесткая щетка. Поможет справиться с въевшейся грязью, но выбирайте вариант с умеренно жесткими щетинками, чтобы не поцарапать покрытие.
  • Паровая швабра. Очистка паром без химии — отличный способ уничтожить бактерии и справиться даже с застарелыми загрязнениями.
  • Электрические скрубберы. Совмещают в себе чистку и всасывание воды, а специальные насадки помогают добраться до самых труднодоступных мест.

Как предотвратить загрязнение?

Чтобы не тратить время на постоянную борьбу с грязью, лучше позаботиться о профилактике:

  • Регулярно пылесосьте и мойте пол, чтобы грязь не скапливалась в швах.
  • Размещайте коврики в местах повышенного загрязнения (например, у входа).
  • Используйте защитные средства для затирки, чтобы предотвратить впитывание влаги и грязи.
  • Проводите генеральную чистку хотя бы раз в полгода.

Систематический уход за швами не только продлит срок службы пола, но и сделает дом чище и уютнее. Немного усилий — и ваш пол снова будет выглядеть, как новый

Уточнения

Скруббер (англ. "scrubber", от англ. scrub — "скрести", "чистить") — устройство, используемое для очистки твёрдых или газообразных сред от примесей в различных химико-технологических процессах.
 

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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