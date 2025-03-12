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Не бойтесь микроволновки! Вот правда, которую вам не расскажут

3:07
Недвижимость

Микроволновки стали неотъемлемой частью нашей жизни, но почему-то до сих пор существуют сомнения о их безопасности. Мы часто слышим, что они могут навредить здоровью, но насколько это обосновано? Давайте разберемся.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Как появилась микроволновка

Микроволновая печь — это результат случайного открытия. Американский инженер Перси Лебарон Спенсер, работавший над созданием радара после Второй мировой войны, заметил, что микроволновое излучение нагревает продукты. Однажды он положил кусок шоколада рядом с устройством, которое испускало микроволны. Через некоторое время шоколад расплавился, что и стало толчком для изобретения первого прототипа микроволновой печи под названием Radarange. Несмотря на то что это открытие стало прорывным, согревающий эффект микроволн был известен и раньше. Уже в 1937 году Bell Telephone Laboratories подали патент на устройство, которое использовало радиоволны для нагрева пищи.

Микроволновки в быту

Первые микроволновые печи начали появляться в Венгрии в 1980-х годах, и уже в 2000-х стали популярными в домах по всему миру. Несмотря на их распространенность, до сих пор многие опасаются их воздействия на здоровье. Зачем это происходит? Основные страхи связаны с тем, что микроволны могут вызывать заболевания. Однако стоит ли бояться?

Как работает микроволновка

В журнале Physical Review в 2005 году было объяснено, что микроволны — это обычные электромагнитные волны, подобные радиоволнам или видимому свету, только с другой длиной волны. Частота микроволн в микроволновке составляет 2,45 ГГц. Эти волны нагревают молекулы, которые полярны и взаимодействуют друг с другом. Важно отметить, что только такие молекулы способны поглощать микроволны и нагреваться.

Безопасность микроволновок

Современные микроволновые устройства создаются с учётом строгих стандартов безопасности. Известно, что микроволновое излучение высокой интенсивности может быть опасным для человека, но устройства спроектированы таким образом, чтобы исключить риск его выхода за пределы печи. Стандарты безопасности требуют, чтобы интенсивность излучения вблизи микроволновки не превышала 5 мВт/см². Это обеспечивается благодаря специальным уплотнителям и защитным механизмам.

Мифы и реальность

Хотя некоторые утверждают, что микроволновки могут быть вредны, научных доказательств этого нет. Важнее всего, чтобы устройство было в исправном состоянии и использовалось правильно.

Так стоит ли бояться микроволновки? Ответ прост: нет. Если соблюдать правила безопасности, она не принесет вреда. Важно просто использовать её по назначению и следить за состоянием устройства.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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