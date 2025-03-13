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Не просто подоконник: ловушка для вещей, которые скоро испортятся

2:15
Недвижимость

Подоконник в маленькой кухне — незаменимое пространство. Здесь можно разместить горшки с цветами, использовать как полку или даже дополнительную рабочую поверхность. Но есть вещи, которые категорически не стоит хранить на подоконнике, иначе это приведет к проблемам.

кухня
Фото: https://commons.wikimedia.org by Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net)., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня

Хрупкие предметы: риск разбить бесценное

Любите украшать интерьер красивыми вазами или бокалами из чешского хрусталя? Держать их у окна — плохая идея. Сквозняк или любопытная кошка могут легко уронить ценные вещи. Также сюда относятся свечи — от солнечного света они плавятся и теряют форму.

Продукты питания: сокращают срок годности

На упаковках продуктов всегда указываются условия хранения: обычно это сухое, прохладное место, защищенное от солнца. Подоконник этим требованиям не соответствует. Крупы, специи, макароны — всё это лучше спрятать в шкаф. А фрукты и сладости, оставленные у окна, быстро привлекут мошек и других насекомых.

Бытовая техника: опасность для окна

Электрический чайник, мультиварка, микроволновка — вся эта техника во время работы выделяет пар. Если на улице холодно, стекло окна может лопнуть от резкого перепада температур. Кроме того, постоянная влага в углах рамы способствует появлению конденсата и плесени, а деревянный подоконник со временем начнет портиться.

Что можно поставить на подоконник

Чтобы пространство использовалось с пользой, подоконник можно превратить в уютный уголок с зеленью. Отличный вариант — небольшая домашняя оранжерея. Комнатные растения, особенно любящие свет, будут чувствовать себя здесь прекрасно.

А если хочется добавить функциональности, можно выращивать зелень: базилик, зеленый лук, петрушку, тимьян и даже острый перчик. Они не требуют сложного ухода, зато обеспечат свежими ароматными добавками к блюдам.

Правильный подход к организации пространства поможет не только сделать кухню уютнее, но и сохранить вещи в целости, а продукты — свежими.

Уточнения

Подоконник - элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой). Подоконник ещё нужен для хранения вещей.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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