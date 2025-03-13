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Проверенный способ расчистить кухню: уберите эти предметы и почувствуйте разницу

3:29
Недвижимость

Кухня — сердце дома, но часто она превращается в склад ненужных вещей. Как сделать пространство удобным и уютным?

посуда
Фото: https://commons.wikimedia.org by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
посуда

С чего начать

Правильное хранение начинается с избавления от лишнего. Задайте себе три вопроса:

  • Как часто я этим пользуюсь?
  • Доставляет ли эта вещь радость?
  • Нужна ли она мне в быту?

Этот метод помогает без сожалений расстаться с ненужным и освободить пространство для действительно важных вещей.

Просроченные продукты

Мы следим за свежестью мяса, молока и овощей, но забываем о крупах, муке, специях. Однако даже у "долговечных" продуктов есть срок хранения. В старой бакалее заводятся жучки и моль, от которых потом сложно избавиться. Поэтому периодически пересматривайте запасы и выбрасывайте просроченное.

Вещи, потерявшие товарный вид

Застиранные полотенца, салфетки с жирными пятнами, треснувшая посуда, обожжённые прихватки и поцарапанные сковороды — всё это не только портит эстетику, но и может быть небезопасным. В микротрещинах и сколах скапливаются микробы, что создаёт риск для здоровья.

Посуда, которой не пользуешься

Сюда относятся старые сервизы, чашки без блюдец, пластиковые контейнеры без крышек. Если вещь в хорошем состоянии, её можно продать или подарить коллекционерам.

Дубликаты

Часто мы покупаем кухонные принадлежности "про запас": формы для кексов, ножи, кастрюли. Если одна из вещей просто пылится, лучше её отдать тому, кому она действительно нужна.

Гаджеты, которые простаивают

Яйцеварка, вафельница, пароварка, набор для фондю — если вы не использовали их последние полгода, вряд ли будете пользоваться в будущем. Либо найдите им применение, либо продайте.

Неисправная техника

Если прибор не работает и не подлежит ремонту, избавьтесь от него. Ломанная техника только занимает место и собирает пыль.

Бесполезные мелочи

Магниты, сувенирные кружки, открытки — они создают визуальный шум и загромождают пространство. Если вещь не вызывает положительных эмоций, лучше от неё избавиться.

Пакет с пакетами

Стирать и хранить пластиковые пакеты — пережиток прошлого. Удобнее использовать многоразовую сумку или шопер.

Чеки и коробки от техники

Хранятся годами и заполняют кладовку. После окончания гарантии от них можно смело избавляться — либо сдать в макулатуру.

Вещи из других комнат

Книги, игрушки, документы, которые случайно оказались на кухне, стоит вернуть на их законные места.

Как правильно организовать хранение

Эксперты предлагают разделить кухню на зоны:

  • Готовка — здесь должны быть кастрюли, сковороды, специи, прихватки, инструменты для готовки.
  • Разделка продуктов — доски, ножи, миксер, блендер, мерные стаканчики и кухонные весы.
  • Хранение продуктов — отдельный шкаф или выдвижной ящик с контейнерами и банками для специй и сыпучих продуктов.

Разделяя пространство по зонам, вы создадите удобную систему хранения, где каждая вещь будет на своём месте. Так кухня станет не только красивой, но и функциональной.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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