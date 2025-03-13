Уют без тесноты: как визуально увеличить пространство в комнате

2:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Площадь комнаты не всегда решает всё. Даже большое помещение может выглядеть тесным, если допустить ошибки в оформлении. Какие детали "съедают" пространство и как этого избежать?

Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Квартира

Пол без ковра

Некоторые думают, что отсутствие ковра визуально увеличивает комнату. На самом деле, это заблуждение. Ковер объединяет мебель, делая интерьер целостным. Лучше выбрать светлую циновку или палас, занимающий значительную часть пола. А вот маленькие коврики только разбивают пространство, создавая хаос.

Избыток комнатных растений

Растения делают воздух чище и насыщают кислородом, но если их слишком много, комната превращается в джунгли. Вместо уюта появляется ощущение захламлённости. Разместите горшки равномерно по квартире, а некоторые из них, например орхидеи, можно даже поставить в ванную.

Перегруженные стены

Изобилие картин, ковров и фотографий визуально сжимает пространство. Но и полностью пустые стены тоже не выход. Лучше остановиться на 1-2 картинах в широких рамах — они создадут эффект простора.

Мелкий рисунок на обоях

Цветочные принты и узоры в стиле прованс могут выглядеть мило, но дизайнеры предупреждают: мелкий рисунок делает стены "рябящими" и зрительно уменьшает комнату. Крупные узоры, напротив, расширяют пространство, но при поклейке важно следить за симметрией и совпадением стыков.

Белые стены без освещения

Белый цвет действительно расширяет пространство, но только при хорошем естественном освещении. В плохо освещённых комнатах он создаёт ощущение пустоты и давления. В таких случаях лучше использовать мягкие пастельные оттенки.

Окна без штор

Без занавесок комната кажется меньше, чем есть на самом деле. Не стоит использовать массивные портьеры, но лёгкие рулонные шторы или тюль помогут создать уют. Маленький лайфхак: карниз, расположенный под потолком, сделает стены визуально выше.

Избыток акцентов

Слишком много контрастных цветов и различных декоративных элементов создают визуальный хаос. Глаза устают, а пространство кажется перегруженным. Оптимально выбрать два основных оттенка в пастельной гамме и минимизировать декор.

Отсутствие центрального элемента

Интерьер без единого центра выглядит хаотично. Дизайнеры советуют выделить ключевой объект: это может быть камин, диван, стол или большое окно. Вокруг него расставляется остальная мебель, а сам объект можно подчеркнуть декором.

Используйте эти советы, и даже небольшая комната станет просторной и уютной.

Уточнения

Помеще́ние - место, простор для чего-либо; квартира, жилье, жилище, покои, где кто-то проживает. Здание, комната где помещается кто- или что-либо, внутренность здания. Законодательство предусматривает наличие помещений не только в зданиях, но и на судах, в колесных транспортных средствах.



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