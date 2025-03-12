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Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают

2:52
Недвижимость

Венгры всё чаще приобретают фильтры для воды, хотя качество водопроводной воды в стране считается высоким. Однако некоторые специалисты утверждают, что бытовые системы очистки могут не только не решать проблему, но и ухудшать микробиологические свойства воды.

капли воды
Фото: Wikimedia Commons by Marlon Felippe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
капли воды

Как проверяется качество водопроводной воды?

Питьевая вода — один из наиболее тщательно контролируемых продуктов питания. Государственные органы проводят проверку не реже четырёх раз в год, а в некоторых регионах — сотни раз. Результаты публикуются, чтобы люди могли убедиться в безопасности водоснабжения.

— Качество воды регулярно тестируется, и её состав контролируется по строгим нормам, — говорит доктор Пандикс Томас, заведующий кафедрой медицинских наук Университета Земмельвейса.

Реальная угроза или надуманные страхи?

Некоторые покупатели фильтров уверены, что водопроводная вода содержит вредные примеси, однако в большинстве случаев это не так. В Венгрии основное загрязнение воды имеет геологическое происхождение, например, в некоторых источниках встречается мышьяк. Но это редкость, и очистка от него применяется только в специфических случаях.

Проблемы могут возникнуть не столько из-за самой воды, сколько из-за её взаимодействия с устаревшими водопроводными системами. Например, старые трубы могут выделять свинец. Однако после поступления воды в дом ответственность за её качество ложится уже на владельца жилья.

Фильтры и бактерии: почему важно соблюдать правила

Одна из главных проблем фильтров — неправильная эксплуатация. Если вовремя не менять картриджи или не следить за чистотой устройства, в фильтре начинают размножаться бактерии. Это может быть опаснее, чем пить неочищенную воду.

— Бактерии активно размножаются в труднодоступных местах фильтра, если пользователь не соблюдает правила ухода, — предупреждает доктор Томас.

Также важно помнить, что в закрытых элементах фильтра, куда сложно добраться при чистке, создаются идеальные условия для микробов. Именно поэтому некоторые эксперты считают, что бытовые системы фильтрации могут в определённых случаях ухудшать качество воды.

Вкус и запах хлора: есть ли смысл бороться?

Одной из причин покупки фильтров часто становится желание избавиться от запаха хлора. Активированный уголь, входящий в состав большинства фильтров, действительно помогает в этом. Однако, по словам специалистов, если вас беспокоит хлор, есть более простое решение: налейте воду в кувшин и дайте ей постоять 15-20 минут. Запах исчезнет сам по себе.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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