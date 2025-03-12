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Почернели серебро и обувь? Не спешите в магазин, банановая кожура спасет

2:57
Недвижимость

Бананы — это не только вкусный и полезный фрукт, но и настоящий помощник в самых неожиданных ситуациях. Знали ли вы, что даже их кожура может стать вам в помощь? Вот несколько интересных и неожиданных способов использовать этот южный фрукт в быту.

Бананы
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg
Бананы

1. Маска для лица и увлажнение кожи

Банан — прекрасный увлажнитель для кожи. Он мягко смягчает и питает, что делает его отличным компонентом для маски. Просто разомните один банан и нанесите его на лицо, шею и декольте на 10-20 минут. Если хотите добавить блеск, добавьте немного меда и натурального йогурта.

2. Экспресс-десерт: банановое мороженое

Если вам нужно быстро приготовить десерт для детей, сделайте банановое мороженое. Просто заморозьте порезанные кусочки банана и измельчите их в блендере. Можно добавить кокос или арахисовое масло для разнообразия. Подавайте с взбитыми сливками — и вот вам вкуснейшее угощение.

3. Проблема с вьющимися волосами? Банан поможет

Разомните один или два банана и вотрите массу в волосы, начиная от корней и до самых кончиков. Через 15 минут тщательно промойте волосы. Этот натуральный рецепт вернёт блеск и избавит от сухости.

4. Помощник для созревания авокадо

Если вам нужно ускорить процесс созревания авокадо, просто положите его рядом с бананом в бумажный пакет. Банан выделяет этилен, который помогает авокадо быстрее достичь нужной спелости.

5. Полировка серебра и обуви

Кожура банана может вернуть блеск почерневшему серебру или кожаной обуви. Протрите предметы внутренней стороной кожуры, а затем отполируйте их мягкой тканью.

6. Растения тоже оценят банан

Из кожуры бананов можно приготовить удобрение для комнатных растений. Для этого измельчите кожуру и залейте её водой. Оставьте настояться на ночь, а затем используйте как жидкое удобрение, полив растения.

7. Спасение от заноз

Если вы случайно вкололи занозу, прикладывание внутренней стороны кожуры банана на 30 минут поможет извлечь её без боли. Натуральные ферменты ускорят процесс, и заноза выйдет сама.

8. Чернильные пятна? Легко

Если ручка оставила следы на руках, используйте внутреннюю сторону банановой кожуры. Она помогает избавиться от чернильных пятен, благодаря содержащимся в банане натуральным маслам.

Теперь, когда вы знаете, как многофункциональны бананы, наверняка будете обращаться с ними гораздо бережнее. Эти плоды — не только для еды, но и для повседневной жизни.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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