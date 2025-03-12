Не верьте маркетологам! Как не стать жертвой кухонных фокусов

В мире, где для каждого повара есть гаджет, упрощающий процесс готовки, возникает вопрос: что из этого действительно стоит на кухне, а что будет просто пылиться на антресолях? В разговоре шеф-повар Андрей Алексеев раскрывает секреты, какие устройства помогут, а какие — точно не пригодятся.

Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Захламлённая кухня

Он делит все кухонные устройства на три категории. Первая — это бытовые аналоги профессиональной техники. Например, пароконвектоматы, слайсеры и грили. На профессиональных кухнях такие приборы ускоряют процесс, но в домашних условиях они не всегда оправдывают себя. Если вы готовите для семьи из 2-3 человек, дорогостоящий слайсер вряд ли будет использоваться часто. По словам шеф-повара, покупая такие устройства, нужно трезво оценивать, насколько часто вы будете ими пользоваться.

Вторая категория — приборы с несколькими функциями. Например, мультиварки, скороварки и комбайны. Андрей Алексеев замечает, что такие устройства могут стать отличными помощниками, если вы хотите сэкономить время. Особенно если вам важно, чтобы процесс готовки был максимально автоматизированным. Но, если вы не планируете регулярно использовать мультиварку, то она может просто занять место в шкафу.

Третья категория — это "чудо"-гаджеты, которые делают одно, но необычным способом. Например, устройства для нарезки овощей в необычные формы или для создания декоративных фигур. Обычно такие приборы покупаются для особых случаев, а не для ежедневного использования.

Что же по-настоящему необходимо на кухне

Сначала — ножи.

"У каждого уважающего себя повара должно быть минимум пять идеальных ножей", — подчеркивает шеф-повар.

В их числе шеф-нож с пяткой, овощной нож, хлебный и фруктовый нож. А для удобства можно добавить нож-экономку, который пригодится для нарезки тонких ломтиков.

Не стоит забывать и о других полезных вещах: терке, точилке для ножей, различных противнях для запеканки. Если говорить о сковородах, то шеф рекомендует иметь минимум три типа: большую и глубокую, плоскую с бортиками и блинную сковороду. Кроме того, на кухне всегда должны быть пластиковые разделочные доски, которые не впитывают запахи.

Одним из важных моментов, на который Андрей Алексеев обращает внимание, является правильный уход за посудой. Например, чугунные сковороды требуют особого ухода: их нельзя мыть моющими средствами, а после мытья необходимо смазывать маслом, сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Мультиварка (от лат. multum — много, + варка) — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.



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