Пульт от телевизора перестал работать? Есть решение! Понадобится лишь кусочек фольги

Алюминиевая фольга — не только незаменимый помощник на кухне, но и отличное решение бытовых проблем.
Одно из неожиданных её применений — восстановление работы пульта дистанционного управления телевизором.
Если пульт перестал работать, причина чаще всего кроется в разряженных батарейках. Однако, если под рукой нет новых, можно воспользоваться небольшим лайфхаком: сложите кусочек алюминиевой фольги и разместите его между батарейкой и контактной пружиной.
Фольга выступает проводником и помогает восстановить подачу питания, продлевая срок службы элементов.
Кроме того, регулярный уход за пультом также важен. Раз в несколько месяцев его стоит разбирать и очищать внутренние контакты спиртом. Это поможет избежать проблем с управлением и продлит срок службы устройства.
Пульт — электронное устройство для контроля и управления работой устройств, процессов и сигналов.
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