Пульт от телевизора перестал работать? Есть решение! Понадобится лишь кусочек фольги

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Алюминиевая фольга — не только незаменимый помощник на кухне, но и отличное решение бытовых проблем.

Фото: flickr.com by Joost J. Bakker IJmuiden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пульты

Одно из неожиданных её применений — восстановление работы пульта дистанционного управления телевизором.

Если пульт перестал работать, причина чаще всего кроется в разряженных батарейках. Однако, если под рукой нет новых, можно воспользоваться небольшим лайфхаком: сложите кусочек алюминиевой фольги и разместите его между батарейкой и контактной пружиной.

Фольга выступает проводником и помогает восстановить подачу питания, продлевая срок службы элементов.

Кроме того, регулярный уход за пультом также важен. Раз в несколько месяцев его стоит разбирать и очищать внутренние контакты спиртом. Это поможет избежать проблем с управлением и продлит срок службы устройства.

Уточнения

Пульт — электронное устройство для контроля и управления работой устройств, процессов и сигналов.



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