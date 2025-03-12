Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца

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Правильный выбор температуры и режима стирки играет важную роль в сохранении чистоты и долговечности полотенец.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стирка

Многие люди стирают их на низких температурах, но это не всегда обеспечивает достаточную гигиену.

Оптимальная температура для стирки полотенец — 60°C. При 30-40°C не уничтожаются бактерии, которые скапливаются в ткани, что может привести к неприятному запаху и даже раздражению кожи.

Также важно не смешивать полотенца с другой одеждой, особенно белые с цветными, чтобы избежать линьки. Использование мягкого, но эффективного моющего средства помогает сохранить их мягкость.

Добавление пищевой соды в стиральный порошок предотвращает затвердевание ткани и повышает качество стирки.

При соблюдении этих простых правил полотенца дольше сохранят свежесть, мягкость и приятный аромат.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.



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